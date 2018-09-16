Гран При Сингапура: Хэмилтон — Ферстаппен — Феттель

Темно. Сухо. Воздух +29С, трасса +33…32С Уик-энд в Сингапуре традиционно считается одним из самых сложных в сезоне для Mercedes — Red Bull и Ferrari заранее называли фаворитами. Несколько лет доминируя по ходу сезона, именно в Сингапуре Mercedes не хватало скорости, хотя три победы в четырёх гонках с начала гибридной турбоэры достались гонщикам этой команды. В прошлом году помог дождь и сходы соперников.

На тренировках в пятницу и в субботу лучшее время осталось за гонщиками Red Bull и Ferrari, но в квалификации Хэмилтон проехал невероятный круг за 1:36.015, идеально отработав во всех 23-х поворотах, а соперники допускали ошибки, так что поул — 79-й в карьере, седьмой в сезоне и четвёртый для себя в Сингапуре — завоевал Льюис.

Макс Ферстаппен , несмотря на проблемы с управляемостью новой «спецификации С» силовой установки Renault , показал второе время. Со второго ряда стартовали Феттель и Боттас, с третьего — Райкконен и Риккардо. На трассе, где почти невозможно обгонять, обошлось без штрафов с потерей мест — стартовое поле соответствовало протоколу квалификации.

Шинники привезли составы «через один» — HyperSoft, UltraSoft и Soft, разница между ними оказалась достаточно большой, так что в первой десятке все стартовали на HyperSoft. Самые мягкие шины быстро изнашивались — и команды стремились сократить их использование на дистанции.

Алонсо, Сайнс, Леклер, Эриксон, Магнуссен, Вандорн и Сироткин стартовали на UltraSoft, Стролл на Soft, остальные на HyperSoft.

На старте Хэмилтон сохранил лидерство. Окон выбыл из борьбы, врезавшись в барьер после контакта с Пересом. Стюарды оставили инцидент без последствий.

Феттель опередил Ферстаппена в борьбе за второе место. Хюлкенберг потерял несколько мест. Сироткин обогнал Вандорна.

Выехал автомобиль безопасности для эвакуации машины Окона.

Первая десятка за автомобилем безопасности: Хэмилтон — Феттель — Ферстаппен — Боттас — Райкконен — Риккардо — Перес — Грожан — Алонсо — Сайнс.

На 3-м круге Сироткин сменил резину.

На 4-м круге объявили рестарт. Хэмилтон сохранил лидерство. Ситуация стабилизировалась, пелотон растянулся.

После 11-го круга Хэмилтон взвинтил темп, чтобы избежать «подрезки» со стороны Феттеля — и смог оторваться на три секунды.

На 15-м круге Феттель и Хартли сменили резину. Хэмилтон ответил очередным быстрым кругом — и тоже провёл пит-стоп, вернувшись на трассу впереди Феттеля.

На 16-м круге Хюлкенберг сменил резину, на 17-м — Боттас и Грожан, на 18-м — Ферстаппен и Перес. Макс вернулся на трассу рядом с Феттелем — гонщики поборолись и Ферстаппен оказался впереди.

На 23-м круге Райкконен провёл пит-стоп. На 26-м Леклер опередил Гасли и Пьер свернул в боксы за свежей резиной. Магнуссен тоже сменил шины.

На 28-м круге Риккардо провёл пит-стоп.

На 34-м круге Перес атаковал Сироткина и в борьбе за позицию дёрнул машину в его сторону. Произошел контакт, Серхио пробил заднее левое колесо и свернул в боксы. Стюарды наказали Переса штрафным проездом по пит-лейн.

Машина Сироткина тоже пострадала, но продолжала движение. Хюлкенберг опередил Сергея в борьбе за 13-е место.

На 38-м круге Хартли, Магнуссен и Сайнс сменили резину. На 39-м — Алонсо и Леклер. На 41-м круге Перес отбыл штраф.

На 42-м круге Стролл провёл пит-стоп.

На 43-м Магнуссен опередил Хартли в борьбе за 17-ю позицию. Грожан получил пятисекундный штраф за игнорирование синих флагов.

На 44-м круге Вандорн провёл пит-стоп, на 45-м — Эриксон.

В борьбе с Хартли Сироткин выдавил соперника за пределы трассы и получил пятисекундный штраф.

Первая десятка на 46-м круге: Хэмилтон — Ферстаппен — Феттель — Боттас — Райкконен — Риккардо — Алонсо — Сайнс — Леклер — Хюлкенберг.

На 46-м круге Перес опередил Сироткина в борьбе за 18-ю позицию.

На 47-м круге Сироткин отбыл штраф и сменил резину. На 50-м круге Магнуссен провёл пит-стоп.

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Льюис Хэмилтон выиграл Гран При Сингапура, одержав 69-ю победу в карьере, седьмую в сезоне и увеличил преимущество над Феттелем до 40 очков за шесть этапов до конца сезона.

Макс Ферстаппен финишировал вторым, Себастьян Феттель поднялся на третью ступеньку подиума, уступив лидеру больше двадцати секунд.

Через две недели борьба продолжится на Гран При России в Сочи.

Результаты гонки

Пилот

Команда

Время

Скорость

Пит 1. Л. Хэмилтон

Mercedes

—

1 2. М. Ферстаппен

Red Bull

+8.961 1 3. С. Феттель

Ferrari

+39.945 1 4. В. Боттас

Mercedes

+51.930 1 5. К. Райкконен

Ferrari

+53.001 1 6. Д. Риккардо

Red Bull

+53.982 1 7. Ф. Алонсо

McLaren

+103.011 1 8. К. Сайнс

Renault

+1 круг

1 9. Ш. Леклер

Sauber

+1 круг

1 10. Н. Хюлкенберг

Renault

+1 круг

1 11. М. Эриксон

Sauber

+1 круг

1 12. С. Вандорн

McLaren

+1 круг

1 13. П. Гасли

Toro Rosso

+1 круг

1 14. Л. Стролл

Williams

+1 круг

1 15. Р. Грожан

Haas

+1 круг

1 16. C. Перес

Racing Point

+1 круг

3 17. Б. Хартли

Toro Rosso

+1 круг

Haas

+2 круга

3 19. С. Сироткин

Williams

+2 круга

2 * к результату Грожана добавлено пять секунд за игнорирование синих флагов

Лучший круг: Кевин Магнуссен (Haas F1) — 1:41.905 (51 круг).

Причины сходов

Пилот

Команда

Круг

Причина

Э. Окон

Racing Point

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