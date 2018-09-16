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«Рома» упустила победу в матче с «Кьево»
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«Рома» упустила победу в матче с «Кьево» 

Чемпионат.com + ещё 4 1 час назад
«Рома» сыграла вничью с «Кьево» в матче четвертого тура итальянской Серии А. Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 2:2.
Голами в составе римлян отметились нападающий Стефан Эль-Шаарави или полузащитник Бриан Кристанте, забившие на 10-й и 30-й минуте встречи. Авторами забитых мячей за «Кьево» стали Вальтер Бирса и Мариуш Стемпиньски.
«Рома» заработала пять очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кьево» (-1) находится на последнем, 20-м месте в таблице. В следующем туре Серии А «Рома» в гостях сыграет с «Болоньей», а «Кьево» примет на своём поле «Удинезе». Встречи команд пройдут 23 сентября.
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