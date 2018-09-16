Ещё
«Ладья» обыграла «Реактор» — 2:1
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ладья» обыграла «Реактор» — 2:1 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Тренерский штаб «Ладьи» внес изменения в состав по сравнению с первой игрой. Так, место в воротах с первых минут занял Артем Забродин, а вместо Артема Фролова, Владимира Кротова и Виктора Башлаева на льду появились Милан Зинатулин, Максим Цыбин и Андрей Гришаков. Гости же выставили тот же состав, что и накануне.
В первом периоде счет открыт не был. В середине второго периода хозяева на минуту получили преимущество в двух игроков, но голкипер гостей Ярослав Озолин несколько раз выручил свою команду. В концовке второго периода сначала Егор Алексеев вывел вперед «Ладью», а затем Егор Быстров увеличил счет (тольяттинцы реализовали пятиминутное численное преимущество) — 2:0.
В начале третьего периода нижнекамцы стараниями Максима Полькина отыграли одну шайбу (2:1). Вскоре гости на 4 минуты получили большинство, но волжане выстояли.
В середине третьего периода «Ладья» осталась втроем, но использовать большой численный перевес гости тоже не смогли. В концовке нижнекамцы заменили вратаря шестым полевым игроком, но уйти от поражения не смогли — 2:1 победа «Ладьи».
Волга Ньюс: последние новости
В связи с "Кроссом наций" будет ограничено движение в Красноглинском районе Промсвязьбанк запустил акцию "Бизнес-шопинг" для клиентов МСБ Сызрань приняла футбольный турнир профсоюза "Роснефти"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова ответила Медведевой32
Олимпийская чемпионка взбесилась из-за России6
«Лучше сдохну в подворотне»: Генич поругался с Уткиным2
12 раундов, 8 швов: как Головкин впервые проиграл21
Семак проигнорировал дорогого новичка «Зенита»1
Видео
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение