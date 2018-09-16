«Ладья» обыграла «Реактор» — 2:1

Тренерский штаб «Ладьи» внес изменения в состав по сравнению с первой игрой. Так, место в воротах с первых минут занял Артем Забродин, а вместо Артема Фролова , Владимира Кротова и Виктора Башлаева на льду появились Милан Зинатулин, Максим Цыбин Андрей Гришаков . Гости же выставили тот же состав, что и накануне.

В первом периоде счет открыт не был. В середине второго периода хозяева на минуту получили преимущество в двух игроков, но голкипер гостей Ярослав Озолин несколько раз выручил свою команду. В концовке второго периода сначала Егор Алексеев вывел вперед «Ладью», а затем Егор Быстров увеличил счет (тольяттинцы реализовали пятиминутное численное преимущество) — 2:0.

В начале третьего периода нижнекамцы стараниями Максима Полькина отыграли одну шайбу (2:1). Вскоре гости на 4 минуты получили большинство, но волжане выстояли.

В середине третьего периода «Ладья» осталась втроем, но использовать большой численный перевес гости тоже не смогли. В концовке нижнекамцы заменили вратаря шестым полевым игроком, но уйти от поражения не смогли — 2:1 победа «Ладьи».