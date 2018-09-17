Воронежский «Буран» проиграл, но добыл очко в матче с «Металлургом»

В воскресенье, 16 сентября, воронежский «Буран» потерпел поражение в Новокузнецке от «Металлурга» в серии буллитов 3:4.

Воронежцы пропустили первую шайбу уже на 30 секунде матча, но это не сломило «ураганных». На 22 минуте Егор Алешин с помощью Дмитрия Сидлярова сравнивает счет. Но эта шайба как будто только раззадорила хозяев льда, которые нанесли еще два точных «выстрела» и подтвердили свое преимущество. Третий отрезок выдался самым напряженным и богатым на эмоции. Воронежцы дважды воспользовались численным преимуществом и сравняли счет.

В дополнительное время обе команды поиграли в большинстве, но и тут победитель не определился. Это случилось в серии буллитов, где «Металлург» оказался сильнее.