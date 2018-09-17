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Воронежский «Буран» проиграл, но добыл очко в матче с «Металлургом»
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Воронежский «Буран» проиграл, но добыл очко в матче с «Металлургом» 

АиФ + ещё 1 1 час назад
Фото: АиФ
В воскресенье, 16 сентября, воронежский «Буран» потерпел поражение в Новокузнецке от «Металлурга» в серии буллитов 3:4.
Воронежцы пропустили первую шайбу уже на 30 секунде матча, но это не сломило «ураганных». На 22 минуте Егор Алешин с помощью Дмитрия Сидлярова сравнивает счет. Но эта шайба как будто только раззадорила хозяев льда, которые нанесли еще два точных «выстрела» и подтвердили свое преимущество. Третий отрезок выдался самым напряженным и богатым на эмоции. Воронежцы дважды воспользовались численным преимуществом и сравняли счет.
В дополнительное время обе команды поиграли в большинстве, но и тут победитель не определился. Это случилось в серии буллитов, где «Металлург» оказался сильнее.
«Начало первого периода сложилось неудачно, сразу пропустили на первой же минуте. Второй период, к сожалению, из-за своих грубейших ошибок провалили, а в третьем периоде — ребята молодцы. Собрались, перестроили свою игру, провели время в зоне соперника и сравняли счет. По буллитам есть двоякое мнение: рулетка и кто умеет забивать, тот выигрывает. У нас сегодня не получилось, ничего страшного, очко взяли, всем ребятам спасибо», — прокомментировал встречу главный тренер ХК «Буран» Сергей Воронов.
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