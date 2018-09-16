«Оренбург» — «Зенит» — 1:2. Видеообзор матча

«Зенит» одержал победу над «Оренбургом» в матче 7-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. На 14-й минуте после подачи с углового с правого фланга в исполнении Леандро Паредеса Александр Ерохин нанёс удар головой и мяч рикошетом от рук вратаря залетел в ворота. В конце первого тайма Артём Дзюба вывел Ерохина один на один по центру, и тот уверенно отправил мяч мимо голкипера в угол ворот. В начале второй половины игры «Оренбург» отыграл один мяч — после подачи в штрафную «Зенита» мяч отскочил к Адесойе Ойеволе, и тот исполнил классный удар под перекладину ворот Андрея Лунёва.

Видеообзор матча можно посмотреть на канале РПЛ в Rutube.