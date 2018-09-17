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Гендиректор «Ахмата» считает победу над «Спартаком» результатом общей работы
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Гендиректор «Ахмата» считает победу над «Спартаком» результатом общей работы 

Газета.Ru + ещё 13 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал победу команды в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над московским "Спартаком" (2:1), передает ТАСС.
"Думаю, что «Ахмат» сумел победить за счет проявленной самоотдачи, желания и настроя футболистов грозненской команды. Получилась тяжелая игра, тем более «Спартак» был в статусе одного из лидеров чемпионата, но мы доказали, что добиваться успеха можно с любой командой. Очень понравилось играть при большом количестве болельщиков, а одерживать победу в таких условиях, как говорится, приятно вдвойне.
Считаю, что не стоит зацикливаться на Романе Пилипчуке. Сегодняшняя победа — результат общей плодотворной работы в лице всех футболистов, главного тренера Рахимова, а также всего тренерского штаба", — заявил гендиректор.
Ранее президент «Ахмата» назвал победу «лучшим подарком» на День чеченской женщины.
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