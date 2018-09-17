Гендиректор «Ахмата» считает победу над «Спартаком» результатом общей работы

"Думаю, что «Ахмат» сумел победить за счет проявленной самоотдачи, желания и настроя футболистов грозненской команды. Получилась тяжелая игра, тем более «Спартак» был в статусе одного из лидеров чемпионата, но мы доказали, что добиваться успеха можно с любой командой. Очень понравилось играть при большом количестве болельщиков, а одерживать победу в таких условиях, как говорится, приятно вдвойне.

Считаю, что не стоит зацикливаться на Романе Пилипчуке . Сегодняшняя победа — результат общей плодотворной работы в лице всех футболистов, главного тренера Рахимова, а также всего тренерского штаба", — заявил гендиректор.

Ранее президент «Ахмата» назвал победу «лучшим подарком» на День чеченской женщины.