Фальшивомонетчики наступают: как противостоять мошенникам

Оконфузился один из столичных банков. В центре Первопрестольной инкассаторы при выемке из банкомата накопившейся наличности обнаружили изрядную долю подделок. Из 500 пятитысячных купюр 319 оказались фальшивыми.

Общая сумма потери составила порядка полутора миллионов рублей. По всей видимости, эту сумму успешно раскидали между своими счетами мошенники. Что интересно, не далее как в начале сентября производитель банкоматов NCR уже предупреждал о том, что на рынке появились поддельные пятитысячные купюры. Ряд банков ограничил временно их прием. И вот брешь все-таки открылась.

Своими соображениями по поводу того, как могло быть совершенно это преступление, с корреспондентом «ВМ» поделился Петр Ищенко , криминалист, доктор юридических наук, старший преподаватель кафедры организации судебной и прокурорско-следственной деятельности.

— Проверочное устройство, которое стоит в банкомате, работает по иному принципу. Ультрафиолетом не просвечивает. Там считывается электромагнитный рисунок. Как видите, преступники развиваются и успешно осваивают изготовление фальшивых купюр. Именно поэтому необходимо делать своевременный перевыпуск денежных знаков. Вот, к примеру, доллар совершенно сейчас другой, не сравнимый с тем, который был 10 лет назад, — объяснил Петр Ищенко. — А вторым обязательным условием в противостоянии с мошенниками должно стать создание более совершенного устройства определения в банкоматах фальшивых купюр.

Также Ищенко напомнил, что все банкоматы снабжены видеозаписывающими устройствами. И, учитывая то, что мошенник в один банкомат загрузил такое большое количество купюр, можно предположить, что запись велась не менее часа.

— То есть опознать его и найти будет не так сложно. С другой стороны, это, скорее всего, случайное лицо, какой-нибудь студент, подрабатывающий за копейки, — предположил Ищенко. — Ни в коем случае это не был сам изготовитель. А специалистов в самой группе мошенников должно быть как минимум двое. Один изготавливал, а другой должен был разбираться в банкоматах.

Так что, по мнению криминалиста, одного преступника нужно точно искать в среде тех, кто обслуживает или в недавнем прошлом обслуживал банкоматы.