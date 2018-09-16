Ещё
Сергей Семак: Всегда хочется большего, но сыграли хорошо
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Семак: Всегда хочется большего, но сыграли хорошо 

Советский спорт + ещё 4 8 часов назад
Фото: Soccer News
— Сложный матч получился. Всегда для тренера наступает тяжелое время, когда игроки разъезжаются по сборным: кто-то там играет больше, кто-то меньше. Перелеты, эмоциональный фон — сложно перестраиваться потом на чемпионат. Теплая погода стояла сегодня. За исключением начала матча, где соперник, может быть, был поактивнее, оказали некое давление. Смогли забить, имели моменты, чтобы увеличить счет. Когда пропустили, игра стала более сумбурной, поскольку цена ошибки возрастает. И во втором тайме у нас были моменты, чтобы увеличить счет.
Сложно было обороняться против фланговых передач «Оренбурга», большим количеством игроки соперника подключаются к атакам. Хочется всегда больше, но исходя из перечисленных причин сыграли хорошо. Хочется делать это более уверенно, но заслужено победили. Идем дальше.
— Как оцените игру и состояние Олега Шатова? И прокомментируйте его позицию: сегодня фланговые полузащитники не менялись между собой. — Смена не требовалась. Олег хорошо действовал, Саша Ерохин тоже. У Олега были прекрасные моменты, чтобы забить. У Саши еще были подходы к воротам, он хорошо действовал на поле. Никаких нареканий у меня к ним нет. Олег много пропустил, но сегодня справился и сыграл здорово. Как и вся команда.
— Готовили футболистов к стандартам «Оренбурга»? — Мы готовились к стандартам, фланговым передачам. Иногда получалось, иногда в меньшей степени. Играли против хорошей команды, которая находится наверху и которая почти год не проигрывала у себя дома. Легкого матча никто не ждал. Создавали моменты и заслуженно победили, — передает слова Семака пресс-служба «Зенита».
Добавим, что после семи туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 19 очков. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет дома 23 сентября с «Локомотивом».
Советский спорт: последние новости
«Севилья» на своем поле уступила «Хетафе» Давид Луиз: Трудно выиграть и один матч в АПЛ, что уж говорить о пяти подряд. Это здорово! Клаудио Маркизио: Победы – привычка, которую трудно бросить
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе сделала громкое заявление о подопечной3
Загитова ответила Медведевой68
«Звезду» российского футбола избили на улице8
Россиянок оставили без медалей26
«Спартак» шокировал исходом матча с «Ахматом»5
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение