Сергей Семак: Всегда хочется большего, но сыграли хорошо

— Сложный матч получился. Всегда для тренера наступает тяжелое время, когда игроки разъезжаются по сборным: кто-то там играет больше, кто-то меньше. Перелеты, эмоциональный фон — сложно перестраиваться потом на чемпионат. Теплая погода стояла сегодня. За исключением начала матча, где соперник, может быть, был поактивнее, оказали некое давление. Смогли забить, имели моменты, чтобы увеличить счет. Когда пропустили, игра стала более сумбурной, поскольку цена ошибки возрастает. И во втором тайме у нас были моменты, чтобы увеличить счет.

Сложно было обороняться против фланговых передач «Оренбурга», большим количеством игроки соперника подключаются к атакам. Хочется всегда больше, но исходя из перечисленных причин сыграли хорошо. Хочется делать это более уверенно, но заслужено победили. Идем дальше.

— Как оцените игру и состояние Олега Шатова ? И прокомментируйте его позицию: сегодня фланговые полузащитники не менялись между собой. — Смена не требовалась. Олег хорошо действовал, Саша Ерохин тоже. У Олега были прекрасные моменты, чтобы забить. У Саши еще были подходы к воротам, он хорошо действовал на поле. Никаких нареканий у меня к ним нет. Олег много пропустил, но сегодня справился и сыграл здорово. Как и вся команда.

— Готовили футболистов к стандартам «Оренбурга»? — Мы готовились к стандартам, фланговым передачам. Иногда получалось, иногда в меньшей степени. Играли против хорошей команды, которая находится наверху и которая почти год не проигрывала у себя дома. Легкого матча никто не ждал. Создавали моменты и заслуженно победили, — передает слова Семака пресс-служба «Зенита»

Добавим, что после семи туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 19 очков. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет дома 23 сентября с «Локомотивом».