Действующий чемпион мира по ралли-кроссу норвежец Йохан Кристофферссон на «Фольксвагене» одержал победу на этапе в Латвии. Второе место занял швед Маттиас Экстрём, выступающий на «Ауди», а третьим стал французский гонщик «Пежо» Себастьен Лёб. Для Кристофферссона эта победа стала шестой подряд и за три этапа до финиша сезона Йохан практически гарантированно защитит свой титул. Российский гонщик Тимур Тимерзянов на «Хёндэ» выбыл из борьбы на стадии полуфинала.
Ралли-кросс WRX. Латвия: 1. Йохан Кристофферсон («Фольксваген») — 5:01.530 2. Маттиас Экстрём («Ауди») — 03.836 3. Себастьен Лёб («Пежо») — 5:04.862 4. Никлас Гронхольм («Хёндэ») — 5:05.424 5. Тимми Хансен («Пежо») — 5:06.177 6. Кевин Хансен («Пежо») — 5:08.916