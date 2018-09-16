Дубль Няттинена помог «Нефтехимику» обыграть «Салават Юлаев» в Уфе 

«Салават Юлаев» уступил «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Уфе и закончилась со счётом 3:1 в пользу команды Андрея Назарова.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ В первом периоде команды не порадовали болельщиков заброшенными шайбами, но во втором игровом отрезке зрители стали свидетелями трёх результативных бросков. Йоонас Няттинен вывел гостей вперёд, но коллектив Николая Цулыгина сумел восстановить паритет после того, как Дмитрий Кугрышев реализовал большинство. За полторы минуты до второго перерыва Дмитрий Куликов забросил вторую шайбу в ворота уфимского клуба. На последних секундах Няттинен оформил дубль и установил окончательный счёт на табло. «Салават Юлаев» после семи матчей имеет в своём активе девять очков, «Нефтехимик» набрал восемь баллов после семи встреч.