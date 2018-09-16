«Торпедо» перебороло «Сибирь» в «регулярке» КХЛ 

Игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершился тремя матчами. В Новосибирске местная «Сибирь» принимала нижегородское «Торпедо», и в упорной борьбе уступила со счетом 2:3.
Гости уже на 15 минуте открыли счет благодаря заброшенной шайбе Владимира Галузина. Однако меньше чем через минуту нападающий сибирского клуба Никита Михайлов восстановил статус-кво. Михаил Варнаков в самом начале второго периода вывел нижегородцев вперед и долгое время счет оставался неизменным, однако в третьем периоде Шарль Бертран вновь сравнял счет. Но точку в игре поставил все тот же Варнаков, который за пять минут до финальной сирены забил решающий гол.
В Астане, где «Барыс» встречался с «Ак Барсом», получился не менее упорный поединок. Казанцы к 37 минуте выигрывали 3:1 после голов Александра Бурмистрова, Иржи Секача и Джастина Азеведу, но умудрились растранжирить свое преимущество, позволили «Барысу» сначала отыграться усилиями Кертиса Валка, Патриса Кормье и Романа Старченко, а затем и уступить по буллитам — 4:3 в пользу казахстанского клуба.
В заключительном матче дня уфимский «Салават Юлаев» на своем льду проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» (1:3). В составе гостей дублем отметился Йоонас Няттинен, еще одну шайбу оформил Павел Куликов. В составе уфимцев автором единственного гола стал Дмитрий Кугрышев.