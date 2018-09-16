«Торпедо» перебороло «Сибирь» в «регулярке» КХЛ

Игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершился тремя матчами. В Новосибирске местная «Сибирь» принимала нижегородское «Торпедо», и в упорной борьбе уступила со счетом 2:3.