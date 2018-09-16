Бертран: смена тренера — всегда очень трудный момент

Нападающий «Сибири» Шарль Бертран прокомментировал домашний матч с нижегородским «Торпедо» (2:3), в котором новосибирцы потерпели седьмое поражение подряд.

«Мы снова проиграли и этому трудно найти какое-то одно конкретное объяснение. Конечно, мы очень разочарованы. Команда в каждом матче старается и бьётся, но мало что получается. Настроение ужасное, но нам нужно продолжать стараться искать выход. Болельщики нас поддерживают, надо не опускать голову. С «Торпедо» мы показали неплохой командный дух, все старались.

Смена главного тренера — это всегда очень трудный момент. Наверное, для каждого в команде это очень непростая ситуация — и для сотрудников клуба, и для хоккеистов, и для болельщиков. Но нам нужно фокусироваться на игре и стараться одержать победу. Что касается моего гола, то рад, что удалось забить. Последний раз я забивал очень долгое время назад. Но сейчас всем нужно думать не о личных достижениях, а о том, как выиграть. Мы стараемся побольше бросать, создавать трафик у ворот соперника и работать на отскоках. Уход Юнттилы? Ничего не могу об этом сказать. Как я сказал, все стараются помочь команде одержать первую победу. Каждому хоккеисту нужно прибавлять.