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«Звезда» на своём поле одержала волевую победу над дублёрами «Уфы»
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«Звезда» на своём поле одержала волевую победу над дублёрами «Уфы» 

АиФ Пермь 6 часов назад
Фото: АиФ Пермь
«Звезда» на своём поле одолела дублёров «Уфы», проигрывая после первого тайма 0:1.
Гости повели в счёте на 11-й минуте встречи: отличился Линар Мухаметшин после ошибки голкипера хозяев Максима Шумайлова. На перерыв команды так и ушли при минимальном преимуществе уфимцев.
На 54-й минуте счёт сравнял Александр Субботину, которому удался прекрасный удар в девятку. А на 72-й минуте победу «Звезде» принёс капитан и лучший бомбардир команды Евгений Тюкалов.
Подопечные Константина Парамонова одержали уже четвёртую победу подряд. После восьми туров они с 16-ю очками располагаются на четвёртом месте в зоне «Урал-Поволжье» ПФЛ. «Звезда» всего на три очка отстаёт от лидеров — нижнекамского «Нефтехимика» и «Камаза» из Набережных Челнов.
Именно с «Нефтехимиком» пермяки сыграют в гостях в следующем туре 21 сентября.
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