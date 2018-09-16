«Звезда» на своём поле одержала волевую победу над дублёрами «Уфы»

«Звезда» на своём поле одолела дублёров «Уфы», проигрывая после первого тайма 0:1.

Гости повели в счёте на 11-й минуте встречи: отличился Линар Мухаметшин после ошибки голкипера хозяев Максима Шумайлова . На перерыв команды так и ушли при минимальном преимуществе уфимцев.

На 54-й минуте счёт сравнял Александр Субботину, которому удался прекрасный удар в девятку. А на 72-й минуте победу «Звезде» принёс капитан и лучший бомбардир команды Евгений Тюкалов

Подопечные Константина Парамонова одержали уже четвёртую победу подряд. После восьми туров они с 16-ю очками располагаются на четвёртом месте в зоне «Урал-Поволжье» ПФЛ. «Звезда» всего на три очка отстаёт от лидеров — нижнекамского «Нефтехимика» и «Камаза» из Набережных Челнов.

Именно с «Нефтехимиком» пермяки сыграют в гостях в следующем туре 21 сентября.