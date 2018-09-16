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Сергеев: «Салават» с самого начала играл не так, как должен был»
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Сергеев: «Салават» с самого начала играл не так, как должен был» 

SPORT24.ru + ещё 1 5 часов назад
Защитник «Салавата Юлаева» Артем Сергеев прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (1:3). Уфимская команда впервые в сезоне проиграла два матча кряду. Из семи матчей сезона «Салават» выиграл четыре. «Нефтехимик» одержал третью победу подряд. В семи матчах сезона на счету «Нефтехимика» четыре победы.
«Честно говоря, комментариев особо не будет. Просто мы сегодня показали не ту игру, которую должны показывать. «Нефтехимик» сыграл настолько хорошо. Нет, я считаю, что дело в нас. Мы недостаточно владели шайбой, поэтому у нас и возникали проблемы.
Было немного психологически тяжеловато после поражения от «Ак Барса»? Нет, ничего такого не было. Просто мы с самого начала играли не так, как должны были, отсюда все и пошло», — цитирует игрока официальный сайт клуба.
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