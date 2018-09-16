«Дженоа» обыграла «Болонью», «Удинезе» с «Торино» поделили очки 

В Серии А завершены два матча четвёртого тура.
"Дженоа" минимально обыграла «Болонью», которая находится на дне таблицы — 1:0. Игра «Удинезе» с «Торино» была более упорной, команды обменялись голами — 1:1.
Протокол игры
Дженоа
Болонья
(1:0) Пентек Кшиштоф 69'
Маркетти Федерико 90' • Бираски Давиде • Сполли Николас • Гюнтер Корай • Кришито Доменико • Ромуло Соуза • Маццители Лука 79' (Перейра Педру II (79') • Хильемарк Оскар 58' (Лазович Дарко (58') • Бесса Даниэль 66' • Пандев Горан 62' (Куаме Кристиан (62') • Пентек Кшиштоф
Запасные: Жуканович Эрвин • Лападула Джанлука • Медейруш Юри • Даль Монте Никола • Омеонга Стефан • Лакичевич Иван • Раду Йонуц • Эстебан Ролон • Водишек Рок Скорупски Лукаш 90' • Де Майо Себастьян • Данило Ларанжера • Гонсалес Джанкарло 58' 70' (Орсолини Риккардо (70') • Матьелло Федерико • Поли Андреа 68' (Сванберг Маттиас (68') • Пульгар Эрик 90' • Джемаили Блерим 62' • Дейкс Митчелл 39' • Дестро Маттиа 2' 79' (Сантандер Федерико (79') • Оквонкво Орджи
Запасные: Валенсия Хуан • Крейчи Ладислав • Да Коста Жуниор • Сантурро Антонио • Фальчинелли Диего • М'Байе Ибрахим • Калабрези Артуро • Надь Адам • Gabriele Corbo
16 сентября. Стадион "Луиджи Феррарис".
Протокол игры
Удинезе
Торино
(1:0) Де Пауль Родриго 28'
49' Мейте Суалихо (1:1)
Скуффет Симоне • Стрюгер-Ларсен Йенс • Нюйтинк Брэм • Трост-Эконг Виллиам • Каэтано Самир • Бехрами Валон • Ignacio Pussetto 58' (Теодорчик Лукаш (58') • Мандрагора Роландо 69' (Мачис Дарвин (69' 89') • Фофана Секо 54' • Де Пауль Родриго • Ласанья Кевин 85' (Барак Антонин (85')
Запасные: Пеццелла Джузеппе • Д'Аллесандро Марко • Вагё Молла • Juan Musso • Тер Авест Хидде • Балич Андрия • Николас Давид • Felipe Vizeu • Nicholas Opoku
Сиригу Сальваторе • Иццо Армандо • Н'Кулу Николя • Моретти Эмилиано • Де Сильвестри Лоренцо 75' (Эйна Ола (75') • Мейте Суалихо • Базелли Даниэле • Сориано Роберто 43' • Беренгер Алекс 88' (Париджини Витторио (88') • Фальке Яго 18' (Дзадза Симоне (18' 38') • Белотти Андреа
Запасные: Ринкон Томас • Росати Антонио • Gleison • Ичасо Сальвадор • Джиджи Коффи • Лукич Саша • Эдера Симоне • Дамашкан Виталие
16 сентября. Стадион «Дачия-Арена» (Удине).