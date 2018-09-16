«Дженоа» обыграла «Болонью», «Удинезе» с «Торино» поделили очки

В Серии А завершены два матча четвёртого тура.

"Дженоа" минимально обыграла «Болонью», которая находится на дне таблицы — 1:0. Игра «Удинезе» с «Торино» была более упорной, команды обменялись голами — 1:1.

Протокол игры

Дженоа

Болонья

Протокол игры

Удинезе

Торино

(1:0) Де Пауль Родриго 28'

49' Мейте Суалихо (1:1)

Скуффет Симоне • Стрюгер-Ларсен Йенс • Нюйтинк Брэм • Трост-Эконг Виллиам • Каэтано Самир • Бехрами Валон • Ignacio Pussetto 58' ( Теодорчик Лукаш (58') • Мандрагора Роландо 69' (Мачис Дарвин (69' 89') • Фофана Секо 54' • Де Пауль Родриго • Ласанья Кевин 85' (Барак Антонин (85')

Запасные: Пеццелла Джузеппе • Д'Аллесандро Марко • Вагё Молла • Juan Musso • Тер Авест Хидде • Балич Андрия • Николас Давид • Felipe Vizeu • Nicholas Opoku

16 сентября. Стадион «Дачия-Арена» (Удине).