Реконструкция боя Первой мировой войны собрала 400 зрителей в Вологодской области

ТАСС , 16 сентября. Более 400 зрителей и 40 участников собрала военно-историческая реконструкция Первой мировой войны в селе Покровское Вологодской области. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС организатор мероприятия, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Метелкин.

"Порядка 40 участников реконструировали бой времен окончания Первой мировой войны. Более 400 зрителей, несмотря на дождь, наблюдали за сражением. Это первая такая масштабная реконструкция Первой мировой войны в Вологодской области", — сказал Александр Метелкин

По его словам, специально для мероприятия соорудили 30 м окопов. В реконструкции использовались три пулемета, бомбомет и пиротехника.

В полевых лагерях для зрителей организовали интерактивную программу. «Люди могли, например, выстрелить из винтовки, научиться колоть штыком», — отметил председатель вологодского отделения РВИО

Он добавил, что в рамках мероприятия состоялась ярмарка с участием ремесленников, а в расположенном в селе Покровское культурно-просветительском и духовном центре «Усадьба Брянчаниновых» прошел конкурс костюмов периода конца XIX — начала XX века.