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Очередной гол Комличенко принёс победу «Младе Болеслав»
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Очередной гол Комличенко принёс победу «Младе Болеслав» 

Евро-футбол.Ру 6 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Млада Болеслав» продолжает результативно играть в чемпионате Чехии. Российский форвард Николай Комличенко снова отметился голом и помог своей команде в гостях разгромить середняков из «Яблонца» — 3:0.
Протокол игры
Яблонец
Млада Болеслав
28' Пржикрыл Томаш (0:1)
34' Комличенко Николай (0:2)
67' Токач Ладислав (0:3)
Грубы Властимил • Tomas Holes 57' • Говорка Давид • Tomas Brecka • Ганоушек Матей • Травник МихалХюбшман Томаш 65' (Икаунекс Давис (65') • Поважанец Якуб • Масопуст Лукаш 75' (Rafael Acosta II (75') • Долежал Мартин 59' • Йовович Владимир 46' (Храмоста Ян (46')
Запасные: Jan Hanus • Кубиста ВойтехЯнкович НиколаЛисхка Давид
Шеда Ян • Токач Ладислав • Халуш Матей • Керестеш Мирослав • Пощек Лукаш • Tomas Ladra 55' 64' (Джафич Аднан (64') • Гулка Лукаш • Пржикрыл Томаш 89' (Дивиш Ярослав (89') • Мареш Петер 62' 85' (Губинек Михал (85') • Конате Тьемоко 21' • Комличенко Николай
Запасные: Каменар Любош • Кржапка Антонин • Jiri Katerinak • Jan Kral
16 сентября. Стадион «Stadion Strelnice».
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