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Роман Павлюченко уверен, что «Спартак» победит «Ахмат». И объяснил, почему
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Роман Павлюченко уверен, что «Спартак» победит «Ахмат». И объяснил, почему 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Бывший нападающий "Спартака" Роман Павлюченко отметил, что в матче чемпионата России с «Ахматом» красно-белым будет трудно, но он ожидает победы.
— Я уверен, что «Спартак» сегодня победит. Команда играет дома. При всем уважении к «Ахмату», красно-белые обязаны выигрывать. Будет трудно, но придет полный стадион и плюс сегодня спартаковская погода, поэтому жду победы, — сказал Павлюченко. (Елена Григорьевская)
"Спартак" — «Ахмат»: российская премьер-лига, 16 сентября 2018, онлайн-трансляция матча — в 19.00 (мск)
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