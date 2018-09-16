Роман Павлюченко уверен, что «Спартак» победит «Ахмат». И объяснил, почему 

Бывший нападающий "Спартака" Роман Павлюченко отметил, что в матче чемпионата России с «Ахматом» красно-белым будет трудно, но он ожидает победы.
— Я уверен, что «Спартак» сегодня победит. Команда играет дома. При всем уважении к «Ахмату», красно-белые обязаны выигрывать. Будет трудно, но придет полный стадион и плюс сегодня спартаковская погода, поэтому жду победы, — сказал Павлюченко. (Елена Григорьевская)
"Спартак" — «Ахмат»: российская премьер-лига, 16 сентября 2018, онлайн-трансляция матча — в 19.00 (мск)