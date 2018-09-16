«Нюрнберг» ушел от поражения в матче с «Вердером»

В матче 3-го тура чемпионата Германии «Вердер» сыграл вничью с «Нюрнбергом» (1:1). Бременцы не проигрывают третий матч кряду, а «Нюрнберг» пока не знает побед.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1 3-й тур "Вердер" — «Нюрнберг» — 1:1 (1:0)

Голы: М. Эггештайн, 26 (1:0). Мисидьян, 90+2 (1:1).

"Нюрнберг": Бредлов, Марграйттер, Валентини, Лайбольд, Мюль, Беренс, Кубо, Петрак (Кнелль, 82), Фукс (Левен, 61), Исхак, Перейра (Мисидьян, 61).

Предупреждения: Классен, 24. Баргфреде, 65.

Судья: Шлагер (Германия).

16 сентября. Бремен. Стадион Weserstadion Platz.