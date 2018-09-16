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«Нюрнберг» ушел от поражения в матче с «Вердером»
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«Нюрнберг» ушел от поражения в матче с «Вердером» 

Спорт-Экспресс + ещё 2 5 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 3-го тура чемпионата Германии «Вердер» сыграл вничью с «Нюрнбергом» (1:1). Бременцы не проигрывают третий матч кряду, а «Нюрнберг» пока не знает побед.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1  3-й тур  "Вердер" — «Нюрнберг» — 1:1 (1:0)
Голы: М. Эггештайн, 26 (1:0). Мисидьян, 90+2 (1:1).
"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебреселассие, Велькович, Аугустинссон, Баргфреде (Нури Шахин, 71), Классен, М. Эггештайн, Крузе, Харник (Рашица, 67), Осако (Фридль, 88).
"Нюрнберг": Бредлов, Марграйттер, Валентини, Лайбольд, Мюль, Беренс, Кубо, Петрак (Кнелль, 82), Фукс (Левен, 61), Исхак, Перейра (Мисидьян, 61).
Предупреждения: Классен, 24. Баргфреде, 65.
Судья: Шлагер (Германия).
16 сентября. Бремен. Стадион Weserstadion Platz.
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