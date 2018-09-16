Стратегии ставок на спорт в прематче

Продолжаем знакомить новичков с миром букмекеров. Рассмотрим четыре стратегии ставок в прематче

«Чемпионат» продолжает серию статей, посвящённую тематике спортивных ставок и взаимодействий с букмекерами. В первой части мы рассказали о важности совершения ставок в легальных конторах, внимательном чтении правил, грамотном отношении к расходам, виртуальному банку, о проверки собственных сил на дистанции и типовых случаях мошенничества. Теперь поделимся несколькими «стратегиями», многие из которых хорошо известны опытным игрокам. Сразу оговоримся, что рецепт идеальной «стратегии», которая на постоянной основе приносила бы прибыль, автору неизвестен, но несколько интересных вариантов, способных помочь, как начинающим, так и более продвинутым игрокам, будут представлены. Сегодня мы приведём краткое описание выбора ставок на спорт в прематче. Итак, что способно с определённой периодичностью приносить дивиденды?

Большие команды, проваливающие сезон

Начнём с коллективов, обладающих внушительными возможностями в рамках внутренних первенств, но имеющих множество проблем по ходу конкретного чемпионата. Здесь речь идёт о футбольных лигах и выгоде, которую можно извлечь из ставок против претендентов на высокие места. Каждый год в топовых европейских лигах хотя бы один клуб проводит сезон гораздо хуже ожидаемого, но в отдельно взятых матчах букмекеры практически не обращают на это внимание. Аналитики продолжают занижать коэффициенты на гранда, считая, что с имеющимся подбором исполнителей результат должен прийти, но раз за разом этого не происходит. Рассмотрим минувшие чемпионате в некоторых лигах Европы. Дортмундская «Боруссия» одержала 15 побед в 34 матчах, лондонский «Арсенал» — 19 в 38, «Реал» — 22 в 38, «Милан» — 18 в 38, а «Зенит» добыл 14 викторий из 30 возможных. Если на дистанции всего турнира ставить, что указанные команды не выиграют свои матчи, то такой подход принёс бы существенную прибыль: букмекеры считают указанные коллективы фаворитами в подавляющем большинстве поединков, что делает коэффициент на соперников вполне привлекательным. Конечно, можно ответить, что, зная о свершившемся рассуждать легко. Однако, разве по старту новых сезонов в европейских лигах не очевидно, что есть приличные проблемы у «Атлетико», «РБ Лейпцига», «Монако», «Интера» и «Локомотива»? А ведь перечисленные команды обладают отличным подбором игроков для своих первенств, следовательно, котировки на их соперников почти всегда внушительные. Кроме того, лидеры своих стран тратят много сил на еврокубки, а многие ведущие футболисты ещё и рубятся за сборные. Основные сложности: сложно дисциплинированно гнуть весь сезон одну линию и есть риск того, что после одной из пауз у выбранной команды дела пойдут в гору.

Попытки «дожать» линию

Наиболее простой, примитивный и опасный метод. Логика здесь взята из рассуждений о рулетке в казино. Когда игрок несколько раз подряд видит как выпадает красное, то подсознательно предполагает, что затем настанет время чёрной ячейки, забывая о том, что перед каждым конкретным подбрасыванием шарика шансы равны. В спорте подобная практика в прематче часто используется по отношению к тоталам команд в баскетбольных матчах НБА. Бывает, у одного из клубов затягивается серия, когда несколько раз подряд демонстрируется результативность только выше или только ниже, чем предполагали букмекеры. В таких случаях велик соблазн поставить на прекращение тенденции с мыслями «рано или поздно это закончится». Разумеется, на дистанции количество отклонений от среднего в обе стороны будет сокращаться, но здесь стоит задуматься о страховке. В подобных ситуациях необходимо распределять банк таким образом, чтобы можно было повторить данный выбор ещё в пяти-шести матчах и одним выигрышем отбить предыдущие неудачи. Основные сложности: нет никакой гарантии того, что серия матчей, когда играется только «низ» или только «верх», не продлится до 10, 15 или более встреч. Статистически в НБА такое возможно крайне редко, но всё равно случается.

Новости о травмах и судейских назначениях

Благодаря веку информационных технологий мы получаем огромное количество сведений перед спортивными событиями, некоторые из которых можно использовать для ставок. В баскетболе, пожалуй, влияние одного звёздного спортсмена сказывается гораздо сильнее на итоговом результате, нежели во многих других командных видах спорта. Когда лидер коллектива получает травму или по другим причинами не может принять участие в матче, то есть смысл брать проход индивидуального тотала кого-то из партнёров. Пока основной бомбардир отсутствует его броски должны быть перераспределены, следовательно, существенная часть из них уйдёт его прямой замене, а также вторым и третьим опциям в нападении. Харден пропустит поединок «Хьюстона»? Можно заиграть «верх» Эрика Гордона . Кайри Ирвингу требуется отдых? Терри Розир получит массу времени и бросков. Другой интересный вариант основан на статистике судей, их манерах обслуживать матчи, а также игровом стиле команд, принимающих участие в поединке, речь снова о футболе. Например, Сергей Карасёв на определённом этапе своей карьеры часто ставил пенальти, чем пользовались некоторые опытные любители ставок. Но чаще всего обращается внимание на частоту размахивания карточками конкретным арбитром, а также на потенциальный градус накала в противостоянии. В ситуациях, где назначается либеральный рефери, между противоборствующими коллективами нет вражды, в интервью не проскакивают намёки на грубость, а сами команды по философии нацелены на комбинационный футбол, очень часто предупреждений по минимуму. В принципиальных дерби при условии обслуживания битвы строгим арбитром выгоднее ставить на «верх» по горчичникам или даже на удаление. Основные сложности: в баскетболе даже у мастера может банально не полететь или тренер решит отдать броски лидера другим исполнителям. С жёлтыми карточками грань всегда тонкая. Любой спокойный матч может взорваться из-за одного неаккуратного подката. Также и в любом горячем дерби судьи иногда жалеют футболистов, поднимая планку жёсткости несколько выше привычного уровня.

Мотивация

В завершении речь пойдёт о мотивации спортсменов, что делает данный метод доступным в основном в завершающих стадиях сезонов. Если говорить о футболе, то часто имеет смысл ставить против команды, которая в прошлом туре добыла чемпионство. Примеров, когда игроки слишком долго отмечали, расслаблялись и не могли как следует сосредоточиться, достаточно. Но в самом популярном виде спорта таких поединков слишком мало в году, поэтому поговорим о двух американских лигах. Благодаря системе плей-офф победу периодически вырывает та команда, которой это банально нужнее, исходя из положения в турнирной таблице. Не секрет, что, например, в НБА и НХЛ уровень борьбы в кубковых баталиях выше, нежели в регулярном чемпионате. Когда одна из команд висит на грани попадания в следующую стадию, то для неё этот матч как раз становится кубковым, и спортсмены начинают рубиться уже в другом режиме, а соперник в основном действует не так сконцентрировано, отсюда и возникает множество побед тех, кто больше хотел. Конечно, букмекеры тоже учитывают подобный фактор, но коэффициенты всё равно остаются достаточно высокими. Основные сложности: иногда даже совсем не мотивированные команды принципиально подходят к делу. Также, коллективы, висящие на волоске от пролёта мимо плей-офф, бывают слишком нервозными, что негативно сказывается на их действиях. Идеальной стратегии в данной сфере не существует, каждая имеет достоинства и недостатки, но мы надеемся, что данный материал позволит вам чаще совершать выигрышные ставки или станет некой базой для создания собственной методики. В следующем выпуске мы поговорим о различных интересных хитростях в live-ставках и расскажем почему именно в данном режиме совершается большинство фатальных ошибок. Играешь сам? Поделись своим опытом о работе букмекеров! Авторы лучших отзывов получат поощрительные призы от «Чемпионата»! В нашем Рейтинге Букмекеров вы можете узнать полезную информацию о различных БК, а также мнение других игроков.