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«Заря» продлила серию неудач «Динамо» до пяти матчей
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«Заря» продлила серию неудач «Динамо» до пяти матчей 

Евро-футбол.Ру + ещё 1 5 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Киевское «Динамо» продолжает разочаровывать своих болельщиков игрой и результатом. В матче восьмого тура УПЛ команда Александра Хацкевича, чью отставку не принял президент клуба, играла в гостях против «Зари». Динамовцы пропустили в «раздевалку», позволив Артёму Громову добить мяч в пустые ворота после дальнего выстрела. После перерыва Сергей Сидорчук из-за пределов штрафной послал мяч в сетку, но на большее киевлян не хватило — 1:1, и отставание от лидирующего «Шахтёра» составляет 7 очков.
Протокол игры
Динамо Киев
(1:0) Громов Артём 44'
67' Сидорчук Сергей (1:1)
Махарадзе ЗауриКабаев Владислав 41' 90' • Вернидуб ВиталийСваток АлександрЧеберко ЕвгенийКараваев Александр • Силас 69' • Харатин Игорь 89' • Хомченовский Дмитрий 39' (Леонардо Руиз (39') • Громов Артём 64' (Кочергин Владислав (64') • Ратао Рафаэл
Запасные: Чечер ВячеславАрвеладзе Леван • Фелипе Луис II • Dmytro Lytvyn
Бойко ДенисКендзёра ТомашБурда Никита • Кадар Томаш • Пиварич ЙосипШепелев Владимир 47' 59' (Дуэлунд Миккель (59') • Буяльский Виталий 31' • Цыганков Виктор 90' • Сидорчук Сергей • Вербич БеньяминМорозюк Николай
Запасные: Шабанов АртёмБущан Георгий • Сидклей Феррейра • Че Че  16 сентября. Стадион «Славутич-Арена».
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