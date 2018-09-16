Швейцария заподозрила дипломатов из РФ в шпионаже

Каждый четвертый российский дипломат в Швейцарии является разведчиком. Такое утверждение появилось в местных СМИ. При этом опираются журналисты на отчёт Федерального совета, опубликованный ещё в марте.

В документе было сказано: «в отношении одной страны есть подозрение, что более четверти дипломатического персонала работают на спецслужбы». Название государство указано не было, однако издание Tages Anzeiger сопоставило «собственные расследования» с основными данными, которые были представлены в отчёте, и пришли к заключению, что речь может идти именно о России.

На данный момент в министерстве иностранных дел Швейцарии аккредитованы 83 дипломата. Они работают в российских представительствах в Берне, Женеве, Лозанне и Цюрихе.

Официально разведкой занимаются военный атташе Александр Провоторов и два его заместителя. Однако, как полагают журналисты, на самом деле разведданные собирают существенно больше людей. При этом для особо важных операций прибывает «подкрепление». Журналисты не исключают, что таким «подкреплением» могли быть «отравители» семьи Скрипалей в британском Солсбери Руслан Боширов Александр Петров . В интервью RT они упомянули, что бывали в Швейцарии.

Ранее разведка этой страны сообщила о разоблачении двух других российских агентов, которые пытались шпионить за лабораторией в городе Шпице, где изучают химическое и биологическое оружие.