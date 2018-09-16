«Реал» не победил «Атлетик» из-за Лопетеги

«Атлетик» не позволил «Реалу» навязать свою игру

«В первом тайме «Атлетик» действовал превосходно, постоянно двигаясь для того, чтобы выполнять свои обязанности по опеке оппонентов, а когда мяч отбирался, запускал стремительные контратаки, которые создавали угрозу воротам «Реала». Начав с Иско и Каземиро в запасе ( Тони Кроос был опорником, а Дани Себальос действовал на привычной позиции немца), гостям не удавалось приспособиться к игре, хотя во многом благодаря индивидуальным качествам все же сумели заставить вратаря хозяев Унаи Симона сделать два хороших сейва. Тем не менее, вперед вышли «Львы», и сделали это заслуженно — не только из-за своего рвения, но также и в силу уязвимости в обороне, продемонстрированной самоуверенным Марсело, при этом своя вина в пропущенном мяче лежит на Серхио Рамосе », — пишет в своей колонке главный редактор AS Альфредо Реланьо.

«Наставник «Сливочных» Хулен Лопетеги выпустил Каземиро, а чуть позже — Иско, благодаря чему коллектив сумела прибавить, тогда как провокации Рауля Гарсии привели к тому, что его команда потеряла хладнокровие, в результате чего бильбаинцы перестали делать ту спокойную работу, что прежде. Это позволило тому же Иско сравнять счет, но после того, как мадридцы помчались забивать второй мяч, соперник перегруппировался и вернул себе былую твердость, чему помогли замены в лице Микеля Сан Хосе и Микеля Рико».

Ошибка Лопетеги привела к потере очков

«Гости уступали в счете во второй раз в сезоне, но сумели добыть ничью против полностью отдохнувшего и мотивированного «Атлетика», ведь пауза в связи с матчами национальных сборных сильнее ударила по «Реалу». Это может только способствовать укреплению морального духа перед быстрой последовательностью непростых поединков. Между тем, голкипер «Львов» Унаи Симон, который провел лишь вторую свою игру за команду, выиграл заочную дуэль у более звездного Тибо Куртуа», — убежден в материале ESPN Роб Трейн.

«На совести обороны «Сливочных» лежит своя доля ответственности за провалы у ворот бельгийца, и только расточительность хозяев в реализации своих моментов помешала им нанести первое поражение Лопетеги в Примере. Стоит признать, что он совершил ошибку, когда решил выпустить в старте Себальоса против столь работоспособных визави, как Рауль Гарсия, Беньят и Маркель Сусаета, а также с учетом высокого прессинга подопечных Эдуардо Бериссо. Это было исправлено с помощью замены на Каземиро в перерыве, но Лопетеги знал о том, как действуют бильбаинцев; кроме того, он не позволил Мариано Диасу дебютировать после своего трансфера из «Лиона», доверившись в качестве последней замены полузащитнику Лукасу Васкесу , вышедшему вместо Гарета Бейла».

Бензема пока не стал «икс-фактором» «Реала» в отсутствие Роналду

«После очищающего поражения от «Атлетико» в Суперкубке УЕФА «Реал»выглядел хорошо, но в этот вечер ему чего-то не хватало — возможно, «икс-фактора», которым ранее был талисман Криштиану Роналду. Двухочковое отставание не кажется большим, но форма действующего чемпиона «Барселоны» должна пугать мадридцев», — отмечает в отчете Goal.com об игре Джейми Смит

«Баскский клуб выручил рекордную сумму за вратаря в истории футбола, когда продал Кепу Аррисабалагу в «Челси», однако у коллектива, похоже, уже есть готовая замена, ведь Симон провел свой лишь четвертый поединок в Ла Лиге, но сыграл при этом блестяще — его бойцовские качества вместе с рефлексами привлекли внимание. Между тем, после ухода Роналду на его место заступил Карим Бензема , забивший четыре мяча в Примере, тем не менее, на «Сан Мамесе» он сыграл слабо. Неудачно себя проявил и Рамос».

«Реал» вправе найти позитив в осечке против «Атлетика»

«Ничья в Бильбао не худшее событие: «Барселона» смогла оторваться на два очка, выиграв у «Реал Сосьедада», но мадридцев остановила вдохновляющая игра от Симона, который совершил по меньшей мере четыре сейва, которые обычно стали бы голами — «Реал» должен был выигрывать, хотя правдой будет сказать, что он мог и проиграть. Ничья на «Сан Мамесе» — стадионе, который навязывает настроение, бушует, ревет, особенно, когда в гости приезжает Мадрид — не преступление, и это случается, хотя «Сливочные» провели матч на высоком уровне. Они действовали в своей манере, имели моменты для взятия ворот, хотя и проявили некоторую слабость — возможно, нужно было больше изменений в составе», — рассуждает на страницах Marca Дельфин Мелеро.