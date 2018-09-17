Прогноз на матч Брюгге — Боруссия Д: немцам будет непросто в Бельгии

«Брюгге» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (18.09.2018, 22:00 мск).

Бельгийский «Брюгге» выглядит потенциальным аутсайдером в группе A, но чемпион Бельгии полон решимости доказать, что способен как минимум зацепиться за третье место в квартете и путёвку в Лигу Европы. Начинают брюггенцы турнир домашним матчем с дортмундской «Боруссией», которую, конечно, мало интересуют амбиции соперника — немцы намерены во что бы то ни стало пройти в 1/8 финала Лиги чемпионов, причём желательно с первого места.

Коэффициенты на матч: П1 — 4.65, X — 4.05, П2 — 1.79. ТБ 2,5 — 1.65, ТМ 2,5 — 2.41.

"Брюгге"

"Брюгге" — нечастый гость на групповом этапе Лиги чемпионов. За последние 12 лет клубу лишь однажды удалось добраться до этой стадии — это было в позапрошлом сезоне, но тогда всё закончилось для бельгийцев плачевно — они не набрали ни одного очка. Чемпион Бельгии в этом сезоне получил прямую путёвку на групповую стадию, и в дебюте сезона была возможность сконцентрироваться исключительно на внутренних соревнованиях. Брюггенцы сумели завоевать Суперкубок Бельгии, обыграв «Андерлехт» (2:1). А в стартовых семи турах чемпионата команда молодого хорватского тренера Ивана Леко потеряла лишь 2 очка. Это была выездная ничья с «Антверпеном» (1:1). Но сразу после неё «Брюгге» ещё раз обыграл «Андерлехт» (2:1), а затем справился с «Зульте-Варегемом» (5:2) и «Локереном» (2:1).

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"Боруссия" Дортмунд

"Боруссия" с большим трудом сумела попасть в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона, заняв в Бундеслиге лишь четвёртое место, опередив «Байер» только за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных голов. По окончании сезона в отставку был отправлен Петер Штёгер , который так и не смог проявить себя в Дортмунде, а на его место пришёл опытный Люсьен Фавре . В дебютном официальном матче швейцарца боруссцы едва не вылетели из Кубка Германии, но всё же вырвали победу над «Гройтер Фюртом» (2:1) — Витсель сравнял счёт на пятой компенсированной минуте второго тайма, а Ройс забил победный гол на 120-й минуте.

Зато в Бундеслиге дортмундцы стартовали с очень убедительной победы над «РБ Лейпцигом» (4:1), несмотря на пропущенный гол на первых секундах встречи. После этого «Боруссия» не смогла в гостях сломить сопротивление «Ганновера» (0:0), а в минувшую пятницу разобралась дома с «Айнтрахтом» (3:1). В последнем матче за дортмундцев дебютировал Алькасер, который вышел на замену и успел отметиться забитым голом.

В прошлом сезоне «Боруссия» ужасно выступила в Лиге чемпионов, набрав всего 2 очка на групповом этапе, но всё же это позволило занять третье место в группе. Тогда в квартете доминировали английский «Тоттенхэм» и испанский "Реал"

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Где смотреть матч

Посмотреть матч «Брюгге» — «Боруссия» можно будет только в записи на телеканале «Матч! Футбол 1», начиная с 00:30 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция этого матча будет проходить на спортивном портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Брюгге" имеет преимущество над «Боруссией» по статистике личных встреч: +2=0-2, разница мячей — 8:6. Впервые команды встречались в 1987-м году в Кубке УЕФА — тогда немцы выиграли дома 3:0, но затем в гостях умудрились проиграть 0:5. Вторая встреча случилась в квалификации Лиги чемпионов в сезоне 2003/2004 — тогда команды обменялись домашними победами с одинаковым счётом 2:1, а в серии пенальти удачливей оказались брюггенцы. Также «Брюгге» обыграл «Боруссию» в товарищеском матче в 2012-м году со счётом 3:1.

Интересные факты

"Брюгге" не проиграл ни одного из сыгранных восьми матчей в нынешнем сезоне (+7=1-0, 21:8);

"Брюгге" имеет 5-матчевую победную серию в домашних матчах (+5=0-0, 14:5);

"Брюгге" имеет 10-матчевую безвыигрышную серию в ЛЧ (+0=1-9, 6:26);

В предыдущих пяти очных матчах «Брюгге» и «Боруссии» забивалось не менее трёх голов (+3=0-2, 11:7);

"Боруссия" не проиграла ни одного из сыгранных четырёх матчей в нынешнем сезоне (+3=1-0, 9:3);

"Боруссия" имеет 8-матчевую безвыигрышную серию в ЛЧ (+0=2-6, 10:19);

"Боруссия" имеет 6-матчевую безвыигрышную серию в выездных матчах ЛЧ, пропуская в каждом из них (+0=2-4, 7:13).