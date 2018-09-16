Слуцкий вернулся на тропу побед: «Витесс» обыграл «ПЕК Зволле»

В пятом туре чемпионата Голландии «Витесс» на выезде обыграл «ПЕК Зволле» благодаря дублю Тима Матавжа.

Протокол игры

ПЕК Зволле

Витесс

44' Матавж Тим (0:2)

Запасные: Бузанис Деян • Лахман Даррил • Бауй Уасим • Паал Кеннет • Mike Hauptmeijer • Denis Genreau • Хамер Густаво • Zian Flemming

Эдуарду Карвалью • Караваев Вячеслав • Ван дер Верфф Майкел 14' • Кларк-Солтер Джейк • Кларк Макс 29' • Беро Матуш 77' 85' (Брюнс Томас (85') • Сереро Тюлани • Фор Наварон • Эдегор Мартин • Матавж Тим 76' (Дарфалу Усама (76') • Беренс Рой 89' ( Линссен Брайан (89')

Запасные: Бюттнер Александер • Пасвер Ремко • Карами Халид • Духи Данило • Thomas Buitink

16 сентября. Стадион «МАК3ПАРК».

Леониду Слуцкому было о чём подумать и над чем поработать во время первой осенней международной паузы. Перед её наступлением «Витесс» показал ужасную игру в обороне и уступил дома «Аяксу» со счётом 0:4. Спустя две недели «жёлто-чёрные» рассчитывали реабилитироваться перед своими фанатами. В гостях у «ПЕК Зволле» команду Слуцкого устраивала только победа.

На старте поединка игра получалась скомканной — на поле было много борьбы, и арбитру очень часто приходилось фиксировать нарушения правил. Ближе к экватору тайма «Витесс» прибавил в атаке и принялся создавать моменты. Можно вспомнить качественный удар Вячеслава Караваева из-за пределов штрафной площади, когда игровой снаряд пролетел рядом со штангой. Позже Рой Беренс обыгрался с партнёром от угла штрафной пробил в ближний угол — Микки ван дер Харт сыграл надёжно в рамке.

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Активность команды Леонида Слуцкого в конечном итоге принесла плоды. Игроки «Зволле» отбились после розыгрыша углового, но после подбора по воротам пробил Наварон Фор. Тим Матавж головой подправил игровой снаряд в сетку, и гости повели в счёте. Правда, пришлось подождать решения видеоассистента, поскольку боковой арбитр изначально ошибочно зафиксировал положение «вне игры». До завершения первого тайма «Витессу» удалось упрочить своё преимущество и сделать серьёзную заявку на победу. Юнес Намли под прессингом сделал плохую передачу назад на голкипера, чем сполна воспользовался Матавж. Тим первым успел к мячу и нанёс точный удар в касание.

После перерыва «Витесс» стал действовать по счёту, опираясь на добытое ранее преимущество. «Зволле» же постарался активизироваться, чему способствовала поддержка публики. Опасные ситуации то и дело стали возникать около ворот гостей. На пятьдесят восьмой минуте активный Вито ван Крой пробивал из-за пределов штрафной площади под перекладину, но Эдуарду в прыжке перевёл мяч за лицевую линию поля. Ранее дважды в центре внимания оказывался Стэнли Элберс, но в первом случае голкипер справился с его ударом, а во втором — форвард немного не дотянулся до игрового снаряда в штрафной площади в голевом эпизоде.

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Минут за двадцать до конца встречи «жёлто-чёрные» могли поставить жирную точку. Тим Матавж замахивался на хет-трик, ворвавшись в штрафную площадь и пробив по воротам — мяч попал в защитника хозяев и пролетел рядом со штангой. Концовка могла получиться нервной, но гостям повезло: Кларк-Солтер срезал игровой снаряд не в сетку своих ворот, а в перекладину. Итоговый счёт — 0:2. «Витесс» обыграл «ПЕК Зволле» и вернулся на победную тропу. Команда Леонида Слуцкого поднялась на шестое место.