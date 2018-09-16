Роман Павлюченко: «Не верил, что Терри перейдет в „Спартак“

— Как восприняли ситуацию с Терри?

— Я следил за ней. Может, и шли какие-то переговоры, но я не верил в переход Терри.

— Почему?

— Ну, куда? Ему сколько? 36 лет?

— 37.

— Наверное, это был какой-то пиар-ход. Не знаю, для чего это все было, но я не верил. Все начали говорить, что это усиление, он нужен, но я не верил. Так и получилось.

— Вы считали, что он не потянет уровень?

— Да нет, потянет. Но я думаю, что он сам не хотел сюда ехать. Хотя были переговоры.

— Говорят, что он даже контракт подписал, правда, с пунктом отзыва подписи.

— А почему тогда не перешел?

— Передумал. У него два ребенка, школа…

— Честно говоря, я не владею все информацией, но мало верил, что он приедет играть в Россию.

— Он усилил бы «Спартак»?

— У него такая позиция, он же не нападающий, где надо много двигаться, открываться. Раз он играл в Англии, значит он в хорошей форме. В любом случае за счет опыта он бы играл. Это футболист с большим именем, который многое прошел, много чего выиграл. Поэтому он в любом случае усилил бы команду. В обороне наладил бы игру.

— Вы же пересекались с ним в Англии, когда вы выступали за «Тоттенхэм».

— Да, играл, конечно. Какие воспоминания? Человек играл в сборной, был капитаном в «Челси» и сборной Англии, выиграл Лигу чемпионов. Это звезда мирового футбола. Он может усилить любую команду. Простоя не верил, что он приедет. Так и вышло.

— Насколько в таком возрасте реально показывать высокий уровень?

— Игнашевич продемонстрировал это на чемпионате мира. Если человек физически хорошо готов, будь ему тридцать, тридцать пять или тридцать семь, он может играть. Игнашевич за счет большого опыта находился все время в нужном месте. Сергей— умный парень и у него есть хороший первый пас, что самое важное для защитника. ( Елена Григорьевская

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