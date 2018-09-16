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Дубль Ярмоленко принес победу «Вест Хэму» в матче чемпионата Англии
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Дубль Ярмоленко принес победу «Вест Хэму» в матче чемпионата Англии 

Soccer News 4 часа назад
Фото: Soccer News
В матче пятого тура чемпионата Англии «Вест Хэм» в гостях победил «Эвертон». Победу «молоткам» принес дубль Андрея Ярмоленко, а также гол Марко Арнаутовича. У хозяев отличился Гильфи Сигурдссон. Эта победа позволила «Вест Хэму» уйти с последнего места и подняться на 16 позицию. «Эвертон» остался на 10 месте.
"Эвертон" — «Вест Хэм» — 1:3 (1:2) Голы: Ярмоленко, 11 — 0:1, Ярмоленко, 31 — 0:2, Сигурдссон, 45 — 1:2, Арнаутович, 61 — 1:3  "Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Динь, Кенни, Зума, Гуйе, Шнайдерлин (Бернард, 44), Сигурдссон, Уолкотт (Лукман, 77), Кэлверт-Льюин, Тосун (Ньяссе, 69).
"Вест Хэм": Фабианьски, Диоп, Бальбуэна, Масуаку, Райс, Фелипе Андерсон, Нобл (Санчес, 71), Арнаутович (Антонио, 64), Обианг, Ярмоленко (Снодграсс, 82), Сабалета.
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