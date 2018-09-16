Ищенко лидирует после подсчета 83% бюллетеней на выборах главы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен — РИА Новости. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко после обработки 82,97% бюллетеней во втором туре выборов главы края получил 52,24% голосов избирателей, он лидирует с отрывом в 7%, сообщил журналистам представитель краевого избиркома.

"Ищенко набрал 52,24%, Тарасенко 45,10%", — сказал представитель избиркома. По его словам, явка составила 33,03%.

По итогам голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли Андрей Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%.

Явка во втором туре выборов на 18.00 местного времени (11.00 мск) составила 29,15%, что больше аналогичного показателя 9 сентября. Согласно данным exit poll, Тарасенко лидирует с результатом 53%, Ищенко набирает 47%, сообщает ООО «КЦ „Эксперт Групп“.