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«Кальяри» — «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Кальяри» — «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру + ещё 2 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В рамках четвёртого тура чемпионата Италии по футболу «Кальяри» принимает «Милан».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Кальяри
Милан
Краньо Алессио • Падоин Симоне • Клаван Рагнар • Романья Филиппо • Срна Дарио • Барелла Николо • Брадарич ФилипКастро Лукас • Педру Жоау III • Фариас ДиегоПаволетти Леонардо
Запасные: Дессена Даниэле • Чигарини ЛукаАндреолли Марко • Арести Симоне • Ионице Артур • Сау МаркоПаяч Марко • Ликояннис Хараламбос • Черри Альберто • Пизакане Фабио • Фараго Паоло • Дага Риккардо
Доннарумма Джанлуиджи • Калабрия Давиде • Мусаккио МатеоРоманьоли АлессиоРодригес РикардоКесси ФранкБилья Лукас • Бонавентура Джакомо • Сусо Хесус • Игуаин Гонсало • Чалханоглу Хакан
Запасные: Рейна Пепе • Абате Игнасио • Бертолаччи АндреаБорини ФабиоСапата КристианДоннарумма АнтониоЛашальт Диего • Бакайоко Тьемуа • Кальдара Маттиа • Маури ХосеКастильехо Самуэль
16 сентября. Стадион «Сарденья Арена» (Кальяри).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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