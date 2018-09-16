В рамках четвёртого тура чемпионата Италии по футболу «Кальяри» принимает «Милан».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Кальяри
Милан
Краньо Алессио • Падоин Симоне • Клаван Рагнар • Романья Филиппо • Срна Дарио • Барелла Николо • Брадарич Филип • Кастро Лукас • Педру Жоау III • Фариас Диего • Паволетти Леонардо
Запасные: Дессена Даниэле • Чигарини Лука • Андреолли Марко • Арести Симоне • Ионице Артур • Сау Марко • Паяч Марко • Ликояннис Хараламбос • Черри Альберто • Пизакане Фабио • Фараго Паоло • Дага Риккардо
Доннарумма Джанлуиджи • Калабрия Давиде • Мусаккио Матео • Романьоли Алессио • Родригес Рикардо • Кесси Франк • Билья Лукас • Бонавентура Джакомо • Сусо Хесус • Игуаин Гонсало • Чалханоглу Хакан
Запасные: Рейна Пепе • Абате Игнасио • Бертолаччи Андреа • Борини Фабио • Сапата Кристиан • Доннарумма Антонио • Лашальт Диего • Бакайоко Тьемуа • Кальдара Маттиа • Маури Хосе • Кастильехо Самуэль
16 сентября. Стадион «Сарденья Арена» (Кальяри).
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