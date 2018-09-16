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Выстрел с кистей проломил шлем вратарю сборной Швеции. Он чуть не лишился глаза
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Выстрел с кистей проломил шлем вратарю сборной Швеции. Он чуть не лишился глаза 

SPORT24.ru 3 часа назад
Фото: SPORT24.ru
Хоккейная лига чемпионов. Матч между шведской «Фрелундой» и швейцарским «Цюрихом». Шведы обыгрывают соперника со счетом 4:2, но теряют одного из ключевых игроков. В третьем периоде защитник «Цюриха» Максим Норо настолько мощно зарядил по воротам хозяев с кистей, что проломил шлем голкиперу Йохану Густафссону. Шайба пробила маску насквозь и повредила вратарю «Фрелунды» и «Тре Крунур» глаз. Густафссон из-за болевого шока долго не мог подняться со льда и в итоге вынужден был покинуть площадку в сопровождении медиков. Выглядело все это жутковато. К счастью, через некоторое время шведская пресса сообщила, что Густафссон прошел обследование, которое показало, что здоровью голкипера ничего не угрожает.
Остается напомнить, что в недавнем матче регулярного чемпионата КХЛ шлем вратаря рижского «Динамо» Кристерса Гудлевскиса не прошел испытание броском защитника «Северстали» Дениса Куляша. Правда, тогда обошлось бещ травм
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