«Фрайбург» и «Штутгарт» сыграли вничью, забив шесть голов на двоих

В матче 3-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» принимал на своём поле «Штутгарт». Встреча проходила на стадионе «Шварцвальд-Штадион» и завершилась со счётом 3:3.

В составе хозяев дубль на свой счёт записал полузащитник Жером Гондорф , а ещё один мяч на счету нападающего Джан-Луки Вальдшмидта. За гостей отличились форвард Марио Гомес , который оформил дубль, и аргентинский защитник Эмилиано Инсуа. С 83-й минуты «Фрайбург» играл вдесятером после того, как защитник Паскаль Штенцель получил вторую жёлтую карточку.

Таким образом, обе команды довели до трёх матчей серию без побед в Бундеслиге — до сегодняшней встречи у них было по два поражения. «Фрайбург» и «Штутгарт», имея по очку в активе, располагаются на 15-й и 16-й строчках соответственно.