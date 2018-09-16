Ещё
«Фрайбург» и «Штутгарт» сыграли вничью, забив шесть голов на двоих
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Фрайбург» и «Штутгарт» сыграли вничью, забив шесть голов на двоих 

Чемпионат.com + ещё 2 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 3-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» принимал на своём поле «Штутгарт». Встреча проходила на стадионе «Шварцвальд-Штадион» и завершилась со счётом 3:3.
В составе хозяев дубль на свой счёт записал полузащитник Жером Гондорф, а ещё один мяч на счету нападающего Джан-Луки Вальдшмидта. За гостей отличились форвард Марио Гомес, который оформил дубль, и аргентинский защитник Эмилиано Инсуа. С 83-й минуты «Фрайбург» играл вдесятером после того, как защитник Паскаль Штенцель получил вторую жёлтую карточку.
Таким образом, обе команды довели до трёх матчей серию без побед в Бундеслиге — до сегодняшней встречи у них было по два поражения. «Фрайбург» и «Штутгарт», имея по очку в активе, располагаются на 15-й и 16-й строчках соответственно.
Чемпионат.com: последние новости
«Севилья» потерпела второе поражение в Примере, проиграв дома «Хетафе» Гол Руни помог «Ди-Си Юнайтед» сыграть вничью с «Нью-Йорк Ред Буллз» «Марсель» разгромил «Генгам» и поднялся на вторую строчку в Лиге 1
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе сделала громкое заявление о подопечной3
Загитова ответила Медведевой67
«Звезду» российского футбола избили на улице8
Россиянок оставили без медалей26
«Спартак» шокировал исходом матча с «Ахматом»5
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение