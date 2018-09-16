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Ищенко предложил кандидатов в сенаторы от Приморья
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Ищенко предложил кандидатов в сенаторы от Приморья 

РИА Новости + ещё 4 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен — РИА Новости. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, лидирующий во втором туре выборов губернатора Приморья, предложил кандидатуры на должность сенатора от региона.
"Это Сергиенко Валентин — вице-президент Российской академии наук, пенсионер Ямковой Николай Петрович, коммунист, в прошлом командир подлодки. И Долгачев Анатолий Николаевич — первый секретарь краевого отделения партии. Решение примет Зюганов. Сегодня-завтра пройдет в Москве совещание ЦК, и там будет выработана структура", — сказал Ищенко журналистам.
Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко после обработки 95,10% бюллетеней во втором туре выборов главы Приморья набирает 51,61% голосов избирателей, он лидирует с отрывом чуть менее чем 6%, сообщает избирком. Врио губернатора края Андрей Тарасенко получил 45,79%.
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