Ищенко предложил кандидатов в сенаторы от Приморья 

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен — РИА Новости. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, лидирующий во втором туре выборов губернатора Приморья, предложил кандидатуры на должность сенатора от региона.
"Это Сергиенко Валентин — вице-президент Российской академии наук, пенсионер Ямковой Николай Петрович, коммунист, в прошлом командир подлодки. И Долгачев Анатолий Николаевич — первый секретарь краевого отделения партии. Решение примет Зюганов. Сегодня-завтра пройдет в Москве совещание ЦК, и там будет выработана структура", — сказал Ищенко журналистам.
Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко после обработки 95,10% бюллетеней во втором туре выборов главы Приморья набирает 51,61% голосов избирателей, он лидирует с отрывом чуть менее чем 6%, сообщает избирком. Врио губернатора края Андрей Тарасенко получил 45,79%.