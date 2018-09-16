«Лацио» одержал вторую победу подряд в Серии А 

В матче четвертого тура чемпионата Италии «Лацио» на выезде с минимальным счетом победил «Эмполи». Единственный гол в начале второго тайма забил Марко Пароло. Благодаря этой победе «Лацио» поднялся на восьмое место в Серии А, «Эмполи» остался на 14-й позиции.
"Эмполи" — «Лацио» — 0:1 (0:0)) Гол: Пароло, 47 — 0:1 "Эмполи": Терраччано, Сильвестре, Расмуссен, Ди Лоренцо, Весели, Зайц (ла Гумина, 60), Капецци, Беннасер (Мраз, 81), Аккуа (Траоре, 76), Крунич, Капуто.
"Лацио": Стракоша, Ачерби, Раду (Касерес, 54), Марушич, Уоллес, Милинкович-Савич (Корреа, 67), Лулич, Луис Альберто (Дурмиси, 75), Пароло, Лейва, Иммобиле.