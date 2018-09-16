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«Фрайбург» и «Штутгарт» забили шесть голов на двоих в матче Бундеслиги
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«Фрайбург» и «Штутгарт» забили шесть голов на двоих в матче Бундеслиги 

Soccer News 3 часа назад
Фото: Soccer News
В матче третьего тура чемпионата Германии «Фрайбург» и «Штутгарт» разыграли результативную ничью. У хозяев дублем отметился Жером Гондорф, еще одним голом отметился Лука Вальдшмидт. У гостей два мяча на счету Марио Гомеса, а также отличился Эмилиано Инсуа.
"Фрайбург" — «Штутгарт» — 3:3 (1:1) Голы: Гондорф, 1 — 1:0, Инсуа, 44 — 1:1, Гомес, 48 — 1:2, Гондорф, 51 — 2:3, Гомес, 56 — 2:3, Вальдшмидт, 81 — 3:3  "Фрайбург": Шволов, Гульде, Гюнтер, Штенцель, Хайнц, Хаберер, Гондорф (Кох, 90), Хефлер, Франтц (Кюблер, 88), Нидерлехнер (Вальдшмидт, 68), Петерсен.
"Штутгарт": Цилер, Баумгартль, Аого, Инсуа, Павар, Аскасибар, Кастро (Аколо, 46), Гентнер (Бадштубер, 77), Бек (Донис, 86), Гомес, Гонсалес.
Удаление: Штенцель (83).
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