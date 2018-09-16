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Соперник «Зенита» по Лиге Европы «Копенгаген» проиграл «Мидтьюлланну»
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Соперник «Зенита» по Лиге Европы «Копенгаген» проиграл «Мидтьюлланну» 

Советский спорт + ещё 1 3 часа назад
В составе «Копенгагена» голом отметился Даме Н'Дойе (74-я минута). У «Мидтьюлланна» точные удары на свой счет записали Якоб Поульсен (15), Пол Онуачу (61) и Марк Даль Хенде (83).
После этой игры «Копенгаген», имея 19 очков в активе, продолжает занимать первую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Мидтьюлланн» с 18-ю баллами расположился на втором месте.
В следующем туре «Копенгаген» на своем поле сыграет против «Норшелланна», а «Мидтьюлланн» на выезде встретится с «Сеннерйюском».
Добавим, что «Копенгаген» является соперником «Зенита» на групповом этапе Лиги Европы. Первую встречу команды проведут в Копенгаген, в ближайший четверг, 20 сентября, ответный матч состоится в Санкт-Петербурге 29 ноября.
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