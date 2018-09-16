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Авен: у «Спартака» ни игры, ни правильного настроя, вообще ничего
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Авен: у «Спартака» ни игры, ни правильного настроя, вообще ничего 

Чемпионат.com + ещё 5 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Российский бизнесмен Пётр Авен, являющийся болельщиком «Спартака», прокомментировал поражение красно-белых от «Ахмата» (1:2) в домашнем матче 7-го тура Премьер-Лиги.
«Большая системная проблема. Если никаких кардинальных изменений не произойдет, в организации игры, в настроении, то это плохо. Игры с ПАОКом, и сегодня, показывают, что всё ситуация очень глубокая. Сегодня мы не увидели ни игры, ни правильного настроя, вообще ничего. Я не хочу никого винить, но что-то не то. Позитив только от того, что появляются молодые игроки, они стараются. Выделяются Ломовицкий и Рассказов, но игры совершенно никакой нет. Вина тренерского штаба? Не хочу комментировать», — передаёт слова Авена корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
Отметим, что для «Спартака» сегодняшнее поражение стало первым в нынешнем сезоне первенства России.
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