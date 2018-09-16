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Гол Пароло принёс «Лацио» три очка в матче с «Эмполи»
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Гол Пароло принёс «Лацио» три очка в матче с «Эмполи» 

Евро-футбол.Ру 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Эмполи» с «Лацио» не могут похвастаться высокой результативностью в стартовавшем сезоне. Не стал исключением и матч четвёртого тура. Гости реализовали свой шанс на самом старте второго тайма, когда мяч в сетку ворот противника отправил Марко Пароло — 1:0 в пользу римлян, для которых эта победа стала второй в Серии А.
Протокол игры
Эмполи
Лацио
47' Пароло Марко (0:1)
Террачано Пьетро • Giovanni Di Lorenzo • Якоб РасмуссенСильвестре Матиас 7' • Весели Фредерик • Аскуа Африйе 75' (Hamed Traore (75') • Капецци ЛеонардоБеннасер Исмаэль 34' 81' (Мраз Самуэл (81') • Крунич Раде • Зайц Миха 60' (Ла Гумина Антонино (60') • Капуто Франческо
Запасные: Бриги Маттео • Учан Салих • Лолло Лоренцо • Фулиньяти Андреа • Майетта Доменико • Проведель ИванМарцьяник Михал • Унтерзее Жоэль • Якупович Арнел
Стракоша Томас • Уоллас Оливейра • Ачерби Франческо • Раду Стефан 54' (Касерес Мартин (54') • Марусич Адам 87' • Пароло Марко 42' • Лукас ЛейваМилинкович-Савич Сергей 67' (Корреа Хоакин (67') • Лулич Сенад • Альберто Луис 75' (Дурмиси Риза (75' 80') • Иммобиле Чиро
Запасные: Баста Душан • Кайседо ФелипеПрото Сильвио • Габаррон Патрисио • Бадель Милан • Гуерриери Гуидо • Катальди Данило • Баштуш Бартоломеу • Мурджа Алессандро
16 сентября. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
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