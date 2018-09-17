Глушаков лайкнул гневное стихотворение о Каррере

Назаров опубликовал ролик в своем инстаграме.

"Ну что ещё должно случиться,

Какие нам нужны примеры,

Чтобы понять, что гусь — не птица,

А наше счастье — не Каррера?

С ним нет полета и простора,

Одна украденная радость,

И сколько нужно нам позора,

Чтоб исчерпалась благодарность?

Мы можем и терпеть, и злиться,

Все с гуся, как вода, стекает,

И нет яиц от этой птицы,

И съесть нельзя, и не летает!" — сказал Назаров в видеозаписи.

Ранее Глушаков высказал мнение, что «Спартак» может дойти до полуфинала в Лиге Европы.