Глушаков лайкнул гневное стихотворение о Каррере 

Футболисты "Спартака" Денис Глушаков и Андрей Ещенко поставили лайк к видео известного актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, в котором тот читает стихотворение о главном тренере москвичей Массимо Каррере, передает "Советский спорт".
Назаров опубликовал ролик в своем инстаграме.
"Ну что ещё должно случиться,
Какие нам нужны примеры,
Чтобы понять, что гусь — не птица,
А наше счастье — не Каррера?
С ним нет полета и простора,
Одна украденная радость,
И сколько нужно нам позора,
Чтоб исчерпалась благодарность?
Мы можем и терпеть, и злиться,
Все с гуся, как вода, стекает,
И нет яиц от этой птицы,
И съесть нельзя, и не летает!" — сказал Назаров в видеозаписи.
Ранее Глушаков высказал мнение, что «Спартак» может дойти до полуфинала в Лиге Европы.