Ещё
«Вальядолид» Роналдо упустил очередную нулевую ничью, пропустив от «Алавеса» перед свистком
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Вальядолид» Роналдо упустил очередную нулевую ничью, пропустив от «Алавеса» перед свистком 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Команда Роналдо «Вальядолид» удивляет игрой всухую в стартовых матчах Ла Лиги. Команда пока не забивала и к матчу четвёртого тура с «Алавесом» подошла с одним пропущенным мячом. Основное время матча завершилось нулями, но перед самым финальным свистком гости реализовал свой шанс в контратаке, и Ибай Гомес вырвал победу 1:0.
Протокол игры
Вальядолид
Алавес
90' Ибай Гомес (0:1)
Масип Хорди • Мойано Хави • Кико Франсиско • Fernando Calero • Начо Мартинес 50' • Кеко Серхио 81' (Лопес Иван (81') • Anuar 41' 67' (Michel Herrero (67') • Борха Фернандес • Суарес Тони • Плано Оскар 87' • Унал Энес 63' (Чоп Дуйе (63')
Запасные: Йоэл Родригес • Суарес Леонардо • Ангуло Антонио Хесус • Алькарас Рубен
Пачеко Фернандо • Агиррегабириа Мартин 45' • Лагуардия Виктор • Химо Наварро • Дуарте Рубен • Ибай Гомес • Брашанац Дарко 18' 80' (Ману Гарсия (80') • Мубарак Вакасо • Хони Родригес • Гвидетти Йон 74' (Твумаси Патрик (74') • Кальери Хонатан 63' (Бурги Хорхе (63')
Запасные: Сивера Антонио • Марипан Гильермо • Дигес Адриан
16 сентября. Стадион «Хосе Сорилья».
Евро-футбол.Ру: последние новости
Прогноз на матч Урал - Ростов: команда Карпина может подняться на второе место Прогноз на матч Саутгемптон - Брайтон: кто победит на юге Англии Нойштедтер помог "Фенербахче" прервать череду поражений
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе сделала громкое заявление о подопечной3
Загитова ответила Медведевой67
«Звезду» российского футбола избили на улице8
Россиянок оставили без медалей26
«Спартак» шокировал исходом матча с «Ахматом»5
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение