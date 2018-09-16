«Вальядолид» Роналдо упустил очередную нулевую ничью, пропустив от «Алавеса» перед свистком 

Команда Роналдо «Вальядолид» удивляет игрой всухую в стартовых матчах Ла Лиги. Команда пока не забивала и к матчу четвёртого тура с «Алавесом» подошла с одним пропущенным мячом. Основное время матча завершилось нулями, но перед самым финальным свистком гости реализовал свой шанс в контратаке, и Ибай Гомес вырвал победу 1:0.
Протокол игры
Вальядолид
Алавес
90' Ибай Гомес (0:1)
Масип Хорди • Мойано Хави • Кико Франсиско • Fernando Calero • Начо Мартинес 50' • Кеко Серхио 81' (Лопес Иван (81') • Anuar 41' 67' (Michel Herrero (67') • Борха Фернандес • Суарес Тони • Плано Оскар 87' • Унал Энес 63' (Чоп Дуйе (63')
Запасные: Йоэл Родригес • Суарес Леонардо • Ангуло Антонио Хесус • Алькарас Рубен
Пачеко Фернандо • Агиррегабириа Мартин 45' • Лагуардия Виктор • Химо Наварро • Дуарте Рубен • Ибай Гомес • Брашанац Дарко 18' 80' (Ману Гарсия (80') • Мубарак Вакасо • Хони Родригес • Гвидетти Йон 74' (Твумаси Патрик (74') • Кальери Хонатан 63' (Бурги Хорхе (63')
Запасные: Сивера Антонио • Марипан Гильермо • Дигес Адриан
16 сентября. Стадион «Хосе Сорилья».