Хельмут Марко: Мы не претендовали на победу в Сингапуре

На первом круге гонки в Сингапуре Макс Ферстаппен пропустил вперед Себастьяна Феттеля, но после пит-стопа вернул себе вторую позицию, совершив «подрезку». Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко считает, что на большее команда не могла претендовать.

«Подрезка» Ferrari была единственным шансом для нас выйти вперед, — заявил Марко в эфире австрийского телеканала ORF. — Учитывая скорость Mercedes, мы не претендовали на победу. На первом круге Феттель просто проехал мимо Макса, поэтому его можно было опередить только за счет стратегии. Второе место было максимумом для нас, и я рад, что мы его завоевали.

Выступление Льюиса Хэмилтона получилось просто невероятным — его можно только поздравить. Он смог восстановить свой темп после того, как застрял позади Романа Грожана и Сергея Сироткина. Скорость Льюиса оказалась слишком высокой для нас».