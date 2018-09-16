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«Львов» победил в Одессе
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«Львов» победил в Одессе 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В Одессе завершился восьмой тур чемпионата Украины. Местный «Черноморец» принимал «Львов» и не смог забить в ворота дебютанта. Соперник же добыл победу голевым ударом Бруно Дуарте на 43-й минуте. У одесситов и львовян по 9 очков, они расположились на седьмом месте.
Протокол игры
Черноморец Од  Львов
43' Дуарте Бруно (0:1)
Литовченко Сергей СергеевичРоманюк Юрий 90' • Рыжук Дмитрий 55' (Мусолитин Николай (55') • Остапенко Олег ОлеговичТрубочкин ИванСмирнов ЕвгенийЛеонов Дмитрий 31' 65' (Татарков Никита (65' 81') • Савченко АлексейБабенко РусланЧорний Артём 80' • Volodymyr Koval 76' (Карноза Артур (76')
Запасные: Безрук ДмитрийХомутов ВладиславНоренков Денис • Штогрин Андрей
Бандура АлександрГоликов АлександрАдамюк ВладимирВоронин Сергей Александрович 34' (Путраш Юрий (34') • Лукас Тэйлор • Jonatan IIII • Каленчук Максим 87' • Рафаэль да Сильва • Бруно Аугусто 90' (Западня Артур (90') • Дуарте Бруно 84' 90' (Сезар Жулио (90') • Марта Пимента
Запасные: Сарнавский БогданВолошинович Ростислав • Приймак Владислав
16 сентября. Стадион «Черноморец».
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