«Львов» победил в Одессе 

В Одессе завершился восьмой тур чемпионата Украины. Местный «Черноморец» принимал «Львов» и не смог забить в ворота дебютанта. Соперник же добыл победу голевым ударом Бруно Дуарте на 43-й минуте. У одесситов и львовян по 9 очков, они расположились на седьмом месте.
Протокол игры
Черноморец Од Львов
43' Дуарте Бруно (0:1)
Литовченко Сергей Сергеевич • Романюк Юрий 90' • Рыжук Дмитрий 55' (Мусолитин Николай (55') • Остапенко Олег Олегович • Трубочкин Иван • Смирнов Евгений • Леонов Дмитрий 31' 65' (Татарков Никита (65' 81') • Савченко Алексей • Бабенко Руслан • Чорний Артём 80' • Volodymyr Koval 76' (Карноза Артур (76')
Запасные: Безрук Дмитрий • Хомутов Владислав • Норенков Денис • Штогрин Андрей
Бандура Александр • Голиков Александр • Адамюк Владимир • Воронин Сергей Александрович 34' (Путраш Юрий (34') • Лукас Тэйлор • Jonatan IIII • Каленчук Максим 87' • Рафаэль да Сильва • Бруно Аугусто 90' (Западня Артур (90') • Дуарте Бруно 84' 90' (Сезар Жулио (90') • Марта Пимента
Запасные: Сарнавский Богдан • Волошинович Ростислав • Приймак Владислав
16 сентября. Стадион «Черноморец».