«Львов» победил в Одессе

В Одессе завершился восьмой тур чемпионата Украины. Местный «Черноморец» принимал «Львов» и не смог забить в ворота дебютанта. Соперник же добыл победу голевым ударом Бруно Дуарте на 43-й минуте. У одесситов и львовян по 9 очков, они расположились на седьмом месте.

Протокол игры

Черноморец Од Львов

43' Дуарте Бруно (0:1)

16 сентября. Стадион «Черноморец».