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Было — стало: чем жил и как выглядел до обрушившейся на него популярности спортивный телеведущий Евгений Савин
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Было — стало: чем жил и как выглядел до обрушившейся на него популярности спортивный телеведущий Евгений Савин 

WMJ.ru 54 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Чем несколько лет назад занимался 34-летний экс-футболист Евгений Савин.
Евгений Савин с раннего детства занимался футболом. Первым его клубом стал «Ротор-2», в который спортсмен попах в 2000 году. За время своей карьеры футболист сменил множество клубов, среди которых были «Локомотив», «Томь», «Химки», «Амкар», «Урал», «Арсенал» и другие. В то время спортсмен выглядел вот так.
Три года назад футболист завершил профессиональную карьеру и стал успешно покорять мир телевидения. Сначала Евгений был ведущим программы «Культ тура» совместно с Юрием Дудем и Сергеем Шнуровым.
А два года назад Савин стал футбольным комментатором на канале «Матч ТВ».
Что касается личной жизни красавчика, то раньше Савин старался ее не афишировать. Известно, что он был женат, а, по некоторым данным, даже дважды. Но сейчас же Евгений встречается с Дарьей Говзич из Минска. Девушка работает солисткой в белорусском джазовом коллективе Sahara Band. В соцсетях Евгения часто появляются фотографии с возлюбленной.
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Фото:соцсети, Instagram
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