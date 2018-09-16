Нойштедтер помог «Фенербахче» прервать череду поражений 

Российский защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер помог своей команде обыграть «Коньяспор» (1:0) и прервать серию из трех поражений кряду. При этом добавим, что в последний раз «канарейки» не пропускали в официальных матчах четыре месяца назад.
Протокол игры
Коньяспор
Фенербахче
67' Элмас Элиф (0:1)
Кырынтылы Серкан • Скубич Нейц • Ай Селим • Демирок Угур 30' • Озторун Ферхат • Йонссон Йенс • Евтович Марко 57' 71' (Уртадо Паоло (71') • Шахинер Омер Али • Яхович Адис 66' (Фофана Морике (66') • Ятабаре Мустафа 90' • Милошевич Дени 76' (Траоре Абду II (76')
Запасные: Туран Али • Опанасенко Евгений • Ташкиран Махмут • Моке Вильфрид • Дианье Фаллу • Бора Ведат • Фындыклы Волкан
Текин Харун 83' • Озбайракли Шенер • Нойштедтер Роман • Шкртел Мартин • Кейбаши Исмаил 79' (Исла Маурисио (79') • Жаилсон Маркес • Топал Мехмет • Айю Андре • Бензия Яссин 85' (Фрай Микаэль (85') • Шахешух Атиф 61' (Элмас Элиф (61') • Слимани Ислам
Запасные: Демирель Волкан • Экичи Мехмет • Вальбуэна Матьё • Рейес Диего • Потук Алпер • Алыджи Барыш • Гювели Йигитхан
16 сентября. Стадион «Конья Бююкшехир».
"Фенербахче" набрал шесть очков и остается в нижней половине турнирной таблицы.