«Севилья» потерпела второе поражение в Примере, проиграв дома «Хетафе»

«Севилья» уступила «Хетафе» в матче 4-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Авторами обоих голов стал нападающий Родригес Анхель , отличившийся на 3-й и 38-й минутах.

«Севилья», набрав 4 очка, занимает 11-е место в турнирной таблице первенства Испании, «Хетафе» (7) — на 5-й строчке.

В следующем туре «Севилья» на выезде сыграет с «Леванте» (23 сентября), «Хетафе» дома встретится с мадридским «Атлетико» (22 сентября).