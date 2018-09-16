«Севилья» потерпела второе поражение в Примере, проиграв дома «Хетафе» 

«Севилья» уступила «Хетафе» в матче 4-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Авторами обоих голов стал нападающий Родригес Анхель, отличившийся на 3-й и 38-й минутах.
«Севилья», набрав 4 очка, занимает 11-е место в турнирной таблице первенства Испании, «Хетафе» (7) — на 5-й строчке.
В следующем туре «Севилья» на выезде сыграет с «Леванте» (23 сентября), «Хетафе» дома встретится с мадридским «Атлетико» (22 сентября).
Действующим чемпионом Примеры является «Барселона», которая в минувшем сезоне под руководством Эрнесто Вальверде набрала 93 очка в 38 матчах. Сине-гранатовые одержали 28 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели одно поражение.