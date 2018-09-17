Уикенс записал первое видеообращение после тяжёлой аварии на гонке IndyCar

Канадский автогонщик Роберт Уикенс , выступающий в серии IndyCar в составе Schmidt Peterson Motorsport и попавший в тяжёлую аварию на этапе в Поконо опубликовал первое видеообращение после инцидента. Видео появилось в «инстаграме» спортсмена. На записи видно, что Уикенс может свободно двигать руками, однако на него надет специальный фиксирующий корсет и воротник Шанца (фиксирующий ошейник). «Всем привет. Я сейчас нахожусь в реабилитационном центре. Пытаюсь вернуться к нормальной жизни, не знаю, сколько времени это займёт, впереди долгий путь к восстановлению. Но я могу пообещать вам, что я буду работать, тренироваться, чтобы вернуться в гоночный болид так быстро, как это только возможно. Хочу пожелать всем удачи на предстоящей гонке в Сономе», — подчеркнул Уикенс.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» спортсмена. Уикенс попал в аварию 19 августа. Непосредственно с места аварии он был доставлен в больницу. Там у пилота диагностировали множественные переломы ног, перелом в области грудной клетки, а также повреждение позвоночника и спинного мозга. Вскоре после этого он был успешно прооперирован.