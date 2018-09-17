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Мойес рассказал, почему «Эвертон» не стал чемпионом Англии
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Мойес рассказал, почему «Эвертон» не стал чемпионом Англии 

Soccer News 6 часов назад
Фото: Soccer News
Бывший главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес рассказал, что стать чемпионом Англии ливерпульскому клубу помешало отсутствие сильного нападающего.
"Я тренировал «Эвертон» на протяжении 11 с половиной лет. У нас была отличная команда со своим игровым стиле. Думаю, что для чемпионства не хватило только сильного форварда. Тогда за «Эвертон» играли Микель Артета, Стивен Пиенаар, Лейтон Бэйнс, Шеймус Коулман, Сильвен Дистен, Фил Джагелка. Это была потрясающая команда", — цитирует Мойеса Sky Sports.
Стоит отметить, что при Мойесе лучшим результатом «Эвертона» было четвертое место в сезоне-2004/05.
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