Мойес рассказал, почему «Эвертон» не стал чемпионом Англии

Бывший главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес рассказал, что стать чемпионом Англии ливерпульскому клубу помешало отсутствие сильного нападающего. Сильвен Дистен, "Я тренировал «Эвертон» на протяжении 11 с половиной лет. У нас была отличная команда со своим игровым стиле. Думаю, что для чемпионства не хватило только сильного форварда. Тогда за «Эвертон» играли Микель Артета, Стивен Пиенаар, Лейтон Бэйнс, Шеймус Коулман Фил Джагелка . Это была потрясающая команда", — цитирует Мойеса Sky Sports. Стоит отметить, что при Мойесе лучшим результатом «Эвертона» было четвертое место в сезоне-2004/05.