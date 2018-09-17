Всё так же без идеи, а ещё и без Промеса: За «Спартак» тревожно перед стартом Лиги Европы

В воскресенье "Спартак" возобновил сезон после паузы на матчи сборных. Поединок против «Ахмата» был крайне интересен с точки зрения построения игры в атаке. В конце августа «красно-белых» покинул лидер последних лет Куинси Промес. Первую встречу без голландца москвичи провели против "Зенита" , но тогда придумать что-то новое у Массимо Карреры времени просто не было. Теперь же у итальянца было две недели, и матч с «Ахматом» мог показать наметки того, как теперь будет действовать команда.

В отличие от матча с «Зенитом» Каррера изменил выбор футболистов. Александр Ломовицкий сохранил своё место на поле, а вот Педро Роша в этот раз оказался в запасе, и с первых минут вышел Софьян Ханни. В дебюте встречи никаких новшеств заметно не было — москвичи играли в своей манере академично. Перекос в действиях все равно был на левый фланг. Однако тут сразу было видна разница между Ханни и Промесом. Алжирец хотел себя проявить, но в дриблинг не лез, и точность передач также оставляла делать лучшего.

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После пропущенного мяча «Спартак» прибавил в активности и стал создавать моменты. Именно в этот момент Ханни, бывший до этого активным, немного растворился. Фернандо, который как обычно действовал в роли конструктора атак, чаще выбирал правый фланг, где Ломовицкий пытался создавать остроту. Молодой хавбек как раз и в дриблинг лез, и старался острыми передачами находить партнёров. И все же главную угрозу воротам «Ахмата» таили стандарты. В этом отношении отсутствие Промеса была отчетливо заметно. Ранее голландец делил право исполнять стандарты с Фернандо, хотя бразилец в этом плане заметно сильнее. Теперь же хавбек никому не делегировал право бить и навешивать с угловых и штрафных. И каждый такой случай таил в себе опасность воротам «Ахмата» — Фернандо мог записать на свой счёт и пару ассистов, и пару голов (в том числе, сухой лист), но к перерыву Городов сохранял ноль на табло.

Начало второго тайма кардинально ничем не отличалось от заключительной части первого. «Спартак» продолжал владеть мячом и разгрызать его на чужой половине поля, хотя добавил в активности. Из атакующих хавбеков на первом плане оставался Ломовицкий, но из-за нехватки опыта и передачи, и удары в его исполнении не получались голевыми. Счёт же «Спартак» сравнял традиционно со стандарта — Фернандо наконец-то записал на свой счёт голевой пас на Джикию.

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Какое-то время «Спартак», окрылённый успехом шёл вперёд, но запал быстро спал. С атакующей точки зрения «красно-белые» ничего нового предложить не могли. Вдобавок к этому у «Спартака» резко уменьшилось количество стандартов, а вместе с этим и пропали моменты у ворот Городова. Помимо этого оборона москвичей в концовке дважды провалилась, и одним из моментов гости и воспользовались.

"Спартак" в самой концовке матча попытался поменять игру в атаке, когда вместо Ханни вышел Адриано. Однако стало только хуже — москвичи просто забрасывали мяч вперёд. Хотя, возможно, дело в том, что оставалось совсем мало времени, и команде надо было отыгрываться. Да и судить о новом построении за отведённые минут десять несерьезно.

Кажется, что уход Промеса должен заставить Карреру чуть менять тактику — сейчас на флангах «Спартака» нет футболиста, который может вести команду вперёд. Проблема в том, что перестроить игру по ходу сезона крайне сложно, к тому же до трансферного окна ещё очень далеко. Результат же Каррера добиваться должен — от этого зависит будущее тренера. Итальянец может говорить, что его не волнует ситуация вокруг истекающего летом контракта, но любой человек старается планировать своё будущее. Перспективы Карреры же напрямую зависят от результата текущего сезона.

Сложно сказать, понимает ли сам итальянец, как добиваться результата. Стандарты — это хорошо, но весь сезон на них выезжать вряд ли получится. Переход на новую схему 4-3-3 даётся с большим трудом, это было заметно ещё при Промесе. Матч с «Ахматом» вновь наглядно показал, что пока выстроенной игры в атаке у «Спартака» нет. Если раньше Промес за счёт индивидуальных действий создавал угрозу чужим воротам, то без него действия впереди стали ещё менее острыми. Ломовицкий сыроват, и ему ещё нужно расти. Ханни лишь наглядно показал, по какой причине он редко выходит на поле. Справедливости ради, алжирец действовал не на своей позиции. Правда и Попов, который действовал в центре, сыграл не слишком полезно.

Хотя новую тактику «Спартака» критикуют все, всем она представляется предсказуемой, сам Каррера от неё отказываться не спешит. Он в неё верит, но с каждым матчем все больше кажется, что слепо.

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На что надеется Каррера? Возможно, новая расстановка даст плоды, но пока не видно, за счёт чего. Скорее стоит верить в то, что какого-то футболиста посетит вдохновение. Вопрос — кого именно. На ум сейчас приходит только одна фамилия. Из тех, кто уже играет, претендентов на проведение лучшего сезона не видно. Спасать «Спартак» по всей видимости будет призван … Ерёменко. Взорвать игру, придумать атаку, забить сам — все это он умеет. Или точнее — умел. А вот умеет ли сейчас — пока загадка. Печально, но прямо сейчас кажется, что главная надежда Карреры на успех, на преображение команды заключается в игроке, который два года на поле не выходил. В общем — надежда на чудо.

"Спартак" может с нынешней блеклой игрой закончить чемпионат на втором месте, а то даже и на первом. Уж такова сила нашей лиги, что на ее нынешнем витке развития не надо показывать выдающийся футбол, чтобы ее выиграть. Однако даже в Лиге Европы перспективы «Спартака» кажутся туманными.