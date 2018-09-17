Министр спорта Колобков объяснил присвоение звания ЗМС футболистам сборной России

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что футболисты национальной команды заслужили звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС), которые они получили после того, как вышли в четвертьфинал чемпионата мира — 2018, передает газета «Известия»

"Во-первых, мы консультировались с экспертами, это было коллегиальное решение.

Во-вторых, ЗМС — это не спортивное, а почетное звание. Это важно понять. Оно присуждается за выдающиеся результаты.

Футбол — это самый массовый, популярный, самый конкурентный вид спорта. На ЧМ-2018 приехали 32 примерно равные команды. А многие сильные сборные и вовсе остались за бортом соревнований, в том числе команды Италии, США, Нидерландов, Чили… Наши ребята проявили себя героями и полностью заслужили признание их заслуг", — заявил Колобков.

Ранее министр спорта Колобков прокомментировал игру сборной России по футболу.