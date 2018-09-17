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Министр спорта Колобков объяснил присвоение звания ЗМС футболистам сборной России
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Министр спорта Колобков объяснил присвоение звания ЗМС футболистам сборной России 

Газета.Ru + ещё 8 51 минуту назад
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что футболисты национальной команды заслужили звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС), которые они получили после того, как вышли в четвертьфинал чемпионата мира — 2018, передает газета «Известия».
"Во-первых, мы консультировались с экспертами, это было коллегиальное решение.
Во-вторых, ЗМС — это не спортивное, а почетное звание. Это важно понять. Оно присуждается за выдающиеся результаты.
Футбол — это самый массовый, популярный, самый конкурентный вид спорта. На ЧМ-2018 приехали 32 примерно равные команды. А многие сильные сборные и вовсе остались за бортом соревнований, в том числе команды Италии, США, Нидерландов, Чили… Наши ребята проявили себя героями и полностью заслужили признание их заслуг", — заявил Колобков.
Ранее министр спорта Колобков прокомментировал игру сборной России по футболу.
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