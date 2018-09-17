Российские «пляжники» разыграют медали этапа чемпионата EEVZA в Сочи

Только российские пары пробились в полуфиналы мужского этапа чемпионата Восточно-Европейской зональной волейбольной ассоциации ЕКВ (EEVZA), который проходит в Сочи, по итогам игровых дней 15 и 16 сентября.

Среди полуфиналистов действующие чемпионы мира U19 и Европы U20 Дмитрий Веретюк и Денис Шекунов, для которых это важный этап соревновательной подготовки к III Всемирной Юношеской летней Олимпиаде, которая конкретно для «пляжников» пройдёт в Буэнос-Айресе (Аргентина) 6-18 октября.

Полуфиналы и медальные матчи состоятся 17 сентября.