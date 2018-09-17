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15 сентября международная олимпиада школьников по экономике стартовала в столице
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15 сентября международная олимпиада школьников по экономике стартовала в столице 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
С 15 по 21 сентября участники будут выяснять, кто из них лучше ориентируется в экономических реалиях.
В командах из пяти человек — самые сильные школьники. К олимпиаде допустили представителей 15 стран, победивших в национальных соревнованиях по экономике и основам финансовой грамотности. Ребята приехали из Ирландии, Бразилии, Латвии, Новой Зеландии, Австрии, Испании, Швейцарии, США и других государств.
Олимпиада состоит из трех туров. Школьникам предстоит решить экономико-математические задачи и бизнескейсы, выполнить практические задания по финансовой грамотности и написать эссе по теме. Все задания построены таким образом, что вызубренными знаниями не отделаешься. Участникам придется включить логику и продемонстрировать, как они понимают устройство современной экономики.
Знания школьников будут оценивать не только в командном, но и в личном зачете. В составе жюри международная команда из представителей Португалии, Швейцарии, Австрии, Испании и России. Главой попечительского совета стал Эрик Маскин, профессор Гарвардского университета и лауреат Нобелевской премии по экономике 2007 года. Сегодня, 17 сентября, для участников олимпиады проведут прогулку по Москве. Ребятам покажут главные достопримечательности города, музеи. А уже во вторник, 18 сентября, занятия, лекции и тестирования продолжатся. Каждый день расписан по минутам и наполнен встречами с ведущими экспертами в области экономики.
Интересно, что с участниками интеллектуального соревнования могут побороться любые школьники из России. Такое соперничество возможно в заочной форме в виде экономической онлайн-игры. Она рассчитана на ребят в возрасте от 12 до 18 лет. Ученику с лучшими показателями вручат призы. Игра доступна до 15 октября 2018 года, найти ее можно на официальном сайте экономической олимпиады. смогут помочь.
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